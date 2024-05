scăderea poluării va genera temperaturi greu de îndurat / 2 ipoteze

Noile rapoarte sugerează că valurile de căldură din Europa vor fi mult mai mari decât se preconiza anterior. Vinovatul de data aceasta?Aerul mai curat. Potrivit unei noi cercetări prezentate în cadrul Uniunii Europene de Geoștiințe, dacă nu se ia în considerare scăderea poluării aerului, modelele nu vor putea prezice în mod fiabil valurile de căldură din timpul verii, scrie bgr.com.

În schimb, cercetătorii implicați spun că aerul mai curat va permite o “încălzire exacerbată în timpul verii” în întreaga Europă de Vest. Acest lucru este extrem de îngrijorător, deoarece mulți europeni se bazează pe aceste modele pentru a-i ajuta să determine cum ar trebui să planifice viitorul. Prin faptul că nu iau în considerare toate datele, modelele permit șansa de a vedea valuri de căldură din ce în ce mai mari în timpul verii, care creează probleme pentru cetățenii nepregătiți. Dominik Schumacher și ceilalți participanți la studiu spun că, atunci când au analizat încălzirea observată pe timp de vară în Europa din 1980 până în 2022, au observat că modelele regionale au subestimat încălzirea reală cu mai mult de 1 grad Celsius în medie. Subestimarea valurilor de căldură și riscurile asociate

Modelele globale s-au descurcat mai bine, subestimând media doar cu 0,5 grade Celsius în general. Cu toate acestea, subestimarea acestor valuri de căldură are potențialul de a-i lăsa pe mulți nepregătiți și de a-i expune la riscuri din cauza căldurii crescute. Am văzut deja rapoarte potrivit cărora multe state americane vor avea veri mai călduroase în acest an, o tendință care se menține de mai mulți ani, pe măsură ce schimbările climatice continuă să afecteze planeta noastră. Putem doar spera că aceste rapoarte au luat deja în considerare circulația mai curată a aerului, despre care acești cercetători cred că este prezentată greșit în modelele pe care se bazează Europa. Dacă nu au făcut acest lucru, atunci ar putea însemna valuri de căldură mai mari în diferite părți ale lumii.

Chiar dacă ați început deja să vă pregătiți pentru vară pe baza modelelor actuale, ar putea să nu fie o idee rea să vă pregătiți puțin mai mult, în cazul în care lucrurile devin mai calde decât arată modelele actuale. Cercetătorii spun că modelele regionale din Europa vor fi acum modificate pentru a lua în considerare scăderea poluării atmosferice. Dar acest lucru va dura ceva timp. Poluarea care reflectă lumina Fiind suspendate în aer, particulele poluante reflectă lumina solară în spațiu, fapt care tinde să reducă încălzirea globală. Dioxidul de sulf (SO2) este una dintre numeroasele particule în suspensie responsabile de scăderea temperaturilor globale. „Dioxidul de sulf este un gaz care, ca atare, nu face nimic. Dar suferă transformări chimice în atmosferă și se transformă în sulfați, pe care îi găsim sub formă de particule de câteva zecimi de micrometru. Aceste particule sunt cele care vor interacționa cu radiațiile solare și le vor reflecta în toate direcțiile, dar în special spre spațiu”, explică Olivier Boucher. Dacă arderea carbonului este cea mai mare sursă sintetică de dioxid de sulf, vulcanii reprezintă cea mai comună origine naturală a acestuia. În 1991, trezirea vulcanului Pinatubo din Filipine, considerat ca fiind unul dintre evenimentele vulcanice cele mai importante ale secolului al XX-lea, a degajat între 15 și 20 de milioane de tone de dioxid de sulf. O explozie de aerosoli care, în mod paradoxal, a răcit planeta cu aproximativ 0,5 grade timp de un an. „În timpul acestei erupții, particulele au fost trimise până la 20 de kilometri altitudine, în stratosferă, acolo unde nu există nori sau precipitații. În astfel de caz, ele pot rămâne în suspensie pentru un timp îndelungat”, spune Olivier Boucher. Pe de altă parte, durata de viață a particulelor poluante legate de activitățile umane este foarte scurtă și „efectul poluării atmosferice, în ceea ce privește scăderea temperaturilor, rămâne localizat, în special deasupra marilor orașe”, precizează Cathy Clerbaux, potrivit rfi.fr.

