Scandal electoral la Edineț. O candidată PAS, acuzată că ar fi numit cetățenii „debili”

Pe rețelele de socializare au apărut imagini din Edineț, în care candidata PAS, Ludmila Adamciuc, ar fi acuzată că ar fi numit cetățeni „debili”. La rândul său, Adamciuc respinge acuzațiile și susține că ea a solicitat intervenția poliției, după un atac al unui cetățean și denunță o „campanie de minciuni și manipulări” menită să o discrediteze. „E un fals”, spune aceasta.

„Astăzi, la cortul PAS Edineț, candidata Adamciuc Liudmila a numit o persoană „debil”, a fost chemată poliția și i-au întocmit proces verbal”, a scris o femeie pe rețele și a publicat imagini video, în care Adamciuc apare într-o mașină de Poliție.