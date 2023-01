Scandalul scurgerilor de informații de pe Telegram: Șefa PA, Veronica Dragalin, nu își dă demisia. „Nu văd cum a fost trucat concursul”

Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, nu intenționează să-și dea demisia în contextul scandalului scurgerilor de informații de pe Telegram. Dragalin spune ca a preluat șefia instituției în urma unui concurs transparent. Ea mai spune că în condițiile în care veridicitatea informațiilor apărute pe Telegram nu a fost demonstrată, nu existe motive pentru a considera concursul unul trucat, scrie Jurnal.md.

Mai mulți reprezentanți ai societății civile, opoziției parlamentare și extraparlamentare au cerut demisia șefei Procuraturii Anticorupție după ce în spațiul public au apărut fragmente ale unor conversații de pe Telegram care ar aparține ministrului Justiției. Potrivit discuțiilor, Sergiu Litvinenco a fost cel care i-a asigurat Veronicăi Dragalin victoria la concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

„Nu-mi dau demisia de onoare. Aș vrea să văd un exemplu când cineva și-a dat demisia pentru că a fost o scurgere de informații pe Telegram, care nici până astăzi nu știm dacă sunt adevărate sau nu. Eu am participat la un concurs unde a trebuit să depun informația despre mine, plan amplu de management despre intențiile mele. A fost o comisie compusă din cinci persoane, dintre care trei din afara țării. Eu am câștigat punctajul cel mai mare. După asta, am participat la CSP la un interviu public. Toată lumea poate vedea interviul meu și interviurile celorlalți candidați. Nu văd să fi fost un concurs trucat și nu văd motive să-mi dau demisia”, a spus Veronica Dragalin în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Mai mult, șefa Procuraturii Anticorupție (PA) spune că instituția pierde timp prețios gestionând cazuri de corupție mică, iar din acest motiv marile dosare de corupție bat pasul pe loc. Potrivit Veronicăi Dragalin a fost deja elaborat un plan de restructurare a Procuraturii Anticorupție și CNA, astfel încât instituția pe care o conduce să-și concentreze toate resursele pe cazurile de corupție mare.

„Noi depunem foarte multe resurse, oameni care lucrează zile întregi pe cazuri care nu reprezintă corupția mare. Sunt cazuri de corupție sistemică, mică. Dar pentru fiecare caz, chiar și cel de mită de 100 de dolari înseamnă mult lucru pentru un ofițer, procuror. Aici e problema cea mai mare. Noi, la Procuratura Anticorupție, avem competența să conducem toate cazurile de la CNA și acolo nu sunt limite. O mită de 300 de lei vine la noi. Cred că ar fi mult mai eficient dacă oamenii de la CNA s-ar concentra pe cazuri mai complexe”, a mai adăugat procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție (PA).

Veronica Dragalin a preluat șefia Procuraturii Anticorupție (PA) la 1 august 2022, după ce la 7 iunie Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat-o drept câștigătoare a concursului pentru funcția de șef al instituției. Veronica Dragalin a activat anterior în funcția de procuror-adjunct în secția de corupție publică și drepturi civile din biroul procurorului american din districtul central al Californiei, Statele Unite ale Americii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!