Se lasă Voronin de mandatul de deputat? „Eu nu mă gândesc la 3 ani, mă gândesc în timpul apropiat”

Fostul președinte de țară și lider al comuniștilor, Vladimir Voronin se gândește să renunțe la mandat. El susține că în perioada actuală, țara este destrămată din cauza problemelor cu care se confruntă. Astfel de declarații au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la N4.

„Eu nu am luat o decizie ce am să fac: Am să rămân până nu va mai fi acest PAS în Parlament sau am să plec mai devreme și lasă ei să e ducă în Europa sau mai departe. Eu nu mă gândesc la 3 ani, mă gândesc în timpul apropiat. Țara e destrămată, țara e distrusă, oamenii fug din țară, copii nu se nasc, oamenii mor. Din nou a venit COVID-19 înapoi, e sărăcie, foame, e nevoie, vine iarna și nimeni nu se gândește ce va fi cu prețul la gaz. Prețul la gaz după vizita Maiei Sandu la Kiev s-a majorat peste o săptămână, s-a dublat cu peste 50%. Nimeni nu ști ce ce va fi”, a declarat Voronin.

De asemenea, după ce Partdiul PAS a împlinit un an de când sunt la putere, comunistul Voronin a criticat acțiunile acesteia și a menționat că ar trebui să muncească și să dea dovadă de profesionalism.

„Ei ce au venit „на белом коне” ( pe cal alb) și trebuie să stea în fotoliu și să se bucure că sunt deputați și miniștri? Ei trebuie să muncească. Ei nu știu ce să facă, ei nu sunt profesioniști, ei pe toate posturile și funcțiile, toți sunt numai ai lor de la PAS. Guvernul trebuie să fie profesionist, cu specialiști.

PAS e „сбор блатных и шайка нищих” (colecție de hoți și o bandă de cerșetori). Acolo e cine vrei, liberalii, liberal-democrații…Ei nu vor face nimic, cât nu le vor da europenii. Ei au venit la guvernare fără nicio strategie”, a subliniat Voronin.