Șeful spionilor ruși acuză Polonia și SUA că vor să divizeze Ucraina între ele

Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), a acuzat joi, 28 aprilie, Statele Unite și Polonia, două dintre statele care au acordat cel mai consistent sprijin militar Kievului, că plănuiesc să divizeze Ucraina, relatează Reuters.

Narîșkin a citat „rapoarte de informații încă nepublicate” despre care afirmă că arată că Washingtonul și Varșovia plănuiesc să restaureze controlul Poloniei asupra vestului Ucrainei.

„Potrivit informațiilor primite de SVR, Washingtonul și Varșovia lucrează la planuri de a stabili controlul politic și militar strâns al Poloniei asupra posesiunilor sale istorice din Ucraina”, a afirmat acesta într-un comunicat remis presei de agenția pe care o conduce.

O parte din teritoriile care acum intră în componența Ucrainei au făcut parte în trecut din Polonia, cel mai recent între cele două războaie mondiale.

Vestul Ucrainei, inclusiv orașul Liov, a fost anexat Uniunii Sovietice la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Afirmațiile lui Narîșkin privind planul de divizare al Poloniei între SUA și Polonia nu sunt singurele care au ridicat sprâncele de la invazia ordonată de Vladimir Putin pe 24 februarie.

La jumătatea lunii martie șeful spionilor ruși afirma că Putin a luat decizia de a invada Ucraina pe baza unei evaluări „extrem de precise” și „realiste”, deși la momentul respectiv devenise clar că ofensiva generală a forțelor armate rusești a eșuat în a-și atinge obiectivele strategice stabilite.

Totodată, Narîșkin a mai spus la momentul respectiv că orice întârziere a demarării „operațiunii militare speciale”, oricât de mică ar fi fost ea, ar fi dus la o tragedie și mai mare și că decizia președintelui rus s-a bazat de asemenea pe o „analiză profundă a tiparelor istorice”.

Serghei Narîșkin a fost cel care la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut dădea asigurări că Rusia nu are nicio intenție de a invada Ucraina, afirmând că îngrijorările privind masarea de trupe la granția vecinei sale din Vest sunt rezultatul „propagandei rău-intenționate” a Statelor Unite.

Șeful spionilor ruși a fost umilit de Vladimir Putin în timpul ședinței televizate a Consiliului de Securitate în care s-a discutat recunoașterea independenței entităților separatiste Lugansk și Donețk din estul Ucrainei, întrerupându-i de mai multe ori discursul și cerându-i să se exprime clar asupra subiectului.

Narîșkin a pierdut să se piardă cu firea, răspunzând că susține încorporarea celor două regiuni în Federația Rusă, după care Putin i-a atras imediat atenția că nu subiectul respectiv este discutat.

Since I haven’t found an English version online, I’ve added subtitles to Putin’s humiliation of his spy chief during today’s grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK

— Peter Liakhov (@peterliakhov) February 21, 2022