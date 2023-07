Semnalul transmis Rusiei, marea miză a summit-ului NATO de la Vilnius. Frazele-cheie care s-ar putea regăsi în mesaj

Liderii NATO se reunesc marţi şi miercuri la Vilnius, în Lituania, încercând să se pună de acord asupra relaţiilor pe care le vor avea cu Ucraina şi asupra mesajului pe care îl vor transmite Moscovei după ce, de mai bine de 500 de zile, Rusia desfăşoară pe continentul european, la graniţele alianţei, cel mai sângeros şi ameninţător război din ultimele aproape opt decenii.

NATO a fost formată în 1949 cu scopul principal de a contracara riscul unui atac sovietic asupra teritoriilor aliate.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este aşteptat să participe la summit, doreşte o invitaţie clară de a se alătura alianţei după ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va încheia, precum şi garanţii de securitate până la acel moment. Kievul păstrează încă gustul amar al Declaraţiei summitului NATO de la Bucureşti, din 2008, în care unii au văzut premisele care au încurajat Rusia să-şi afirme ambiţiile hegemoniste în faţa unui Occident considerat prea prudent sau prea naiv.

Ca şi la Bucureşti, şi acum sunt două viziuni, deşi unii actori au schimbat tabăra, dar diviziunile se conturează în jurul aceleiaşi întrebări: ce mesaj trebuie transmis Rusiei, cât de ferm, până unde se poate merge şi ce ar trebui să conţină Declaraţia finală.

Oficialii care lucrează pentru a conveni asupra formulării comunicatului final al summitului – care trebuie să fie acceptabil pentru toţi cei 31 de membri ai alianţei – au făcut progrese luni, ceea ce a sporit speranţa că se va ajunge la un acord atunci când discuţiile se vor relua marţi, potrivit diplomaţilor.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că a prezentat un pachet care include eliminarea cerinţei unui Plan de acţiune pentru aderare (MAP) – o listă de obiective politice, economice şi militare pe care alte state din Europa de Est trebuia să le îndeplinească înainte de a adera la alianţă.

”Sunt absolut sigur că vom avea unitate şi un mesaj puternic privind Ucraina”, a declarat luni Stoltenberg reporterilor de la Vilnius.

Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a scris pe pagina sa de Twitter că a existat un consens între aliaţi pentru a renunţa la MAP, dar a adăugat: ”Este, de asemenea, cel mai bun moment pentru a oferi claritate cu privire la invitaţia adresată Ucrainei de a deveni (membru)”.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine’s path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023