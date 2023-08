Serviciile secrete britanice au analizat ce ar însemna moartea lui Prigojin pentru “Wagner”

Serviciile secrete britanice consideră că moartea șefului PMC “Wagner” Evgheni Prigozhin va avea un efect profund destabilizator asupra grupului.

Acest lucru, este menționat în analiza serviciilor de informații a Ministerului britanic al Apărării din 25 august.

La 23 august 2023, la exact două luni după revolta grupului Wagner, un avion de afaceri Embraer legat de compania militară privată Wagner s-a prăbușit în apropiere de Tver, între Moscova și Sankt Petersburg. Autoritățile ruse spun că la bordul aeronavei au murit 10 persoane, printre care și proprietarul Wagner, Prigozhin.

“În prezent, nu există nicio dovadă definitivă că Prigozhin se afla la bordul aeronavei și se știe că acesta respecta măsuri de securitate excepționale. Cu toate acestea, este foarte probabil ca el să fi murit”, se arată în analiză.

“Moartea lui Prigozhin ar avea aproape sigur un efect profund destabilizator asupra grupului Wagner”, notează analiza serviciilor secrete britanice.

“Calitățile sale personale – hiperactivitate, îndrăzneală excepțională, orientare spre rezultate și cruzime extremă – au pătruns în Wagner și, potrivit comunității britanice de informații, este puțin probabil să existe un succesor care să se potrivească cu aceste calități.”

“Vidul de conducere care s-a dezvoltat de la moartea liderului Wagner este adâncit de decesele raportate ale fondatorului și comandantului de teren al grupului, Dmitri Utkin, și ale șefului logistic Valery Chekalov”, se arată în analiză.

După cum s-a raportat, Statele Unite nu au încă informații complete despre situația cu privire la prăbușirea avionului, la bordul căruia s-ar putea afla șeful grupării Wagner Evgeny Prigozhin, dar cred că acesta a fost cel mai probabil ucis.

Anterior, Reuters, citând doi oficiali americani, a relatat că avionul, ai cărui pasageri au fost indicați vârful PMC “Wagner”, ar fi putut fi doborât de o rachetă de pe teritoriul Rusiei.

În același timp, The New York Times și Associated Press, citând interlocutori informați, au scris că agențiile de informații occidentale consideră că o explozie la bordul avionului în care se afla șeful PMC “Wagner” a fost cauza probabilă a prăbușirii.

