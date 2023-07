Serviciile secrete britanice: Rusia a perfecționat tactici de luptă care îi permit să încetinească contraofensiva ucraineană

Un raport recent al serviciilor secrete britanice afirmă că, în ultimele săptămâni, Rusia a perfecționat tacticile care îi permit să încetinească operațiunile de contraofensivă ucrainene în sudul țării, relatează BBC.

Armata rusă a început să folosească mai mult minele antitanc.

„În unele zone, densitatea câmpurilor de mine indică faptul că Rusia probabil a folosit mult mai multe mine decât prevede doctrina sa militară”, se arată în raport.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4July 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 4, 2023