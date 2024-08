Sistemul naţional al îngrijirilor de sănătate a înregistrat o creştere de 4,7% a cheltuielilor curente, în 2022 (INS)

Sistemul naţional al îngrijirilor de sănătate, în ansamblul său, a înregistrat în 2022 cheltuieli curente de 80,56 miliarde lei, în creştere cu 4,7% faţă de anul anterior, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.Conform statisticii, dintre sursele de finanţare în domeniul sănătăţii, 77,8%, respectiv 62,66 miliarde lei au reprezentat cheltuieli din fonduri publice.

“Evoluţia resurselor financiare utilizate în domeniul sănătăţii poate fi analizată din perspectiva cheltuielilor curente şi a celor trei dimensiuni ale Sistemului Conturilor de Sănătate: sursele de finanţare (HF), serviciile de sănătate (HC) şi furnizorii de servicii de sănătate (HP)”, arată datele INS.Astfel, în 2022, cheltuielile curente pentru sănătate au fost de 80,56 miliarde lei, în creştere cu 4,7% faţă de anul 2021. Din punct de vedere al surselor de finanţare ale sectorului sanitar, cea mai importantă sursă o reprezintă fondurile de securitate socială. În anul 2022, prin intermediul asigurărilor sociale, serviciile medicale au fost finanţate cu 49,19 miliarde lei (61,1% din cheltuielile curente pentru sănătate), în creştere cu 6,4% faţă de anul 2021. Conform statisticii, plăţile directe ale populaţiei pentru servicii şi bunuri medicale au reprezentat 21,4% din cheltuielile curente pentru sănătate (17,25 miliarde lei), contribuţia directă a administraţiei publice, centrală şi locală, a reprezentat 16,7% din totalul cheltuielilor curente de sănătate (13,46 miliarde lei), iar contribuţia companiilor private de asigurări (sub forma indemnizaţiilor brute plătite asiguraţilor), instituţiilor fără scop lucrativ şi unităţilor economice care oferă servicii medicale angajaţilor au reprezentat cu 0,8% (638 milioane lei) din totalul cheltuielilor curente. Din perspectiva serviciilor medicale oferite populaţiei, în anul 2022, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate pentru serviciile curative, 43,75 miliarde lei (54,3% ), reprezentând o creştere de 4,4% faţă de anul 2021. Dintre acestea, pentru servicii curative acordate pacienţilor internaţi (în regim de internare continuă sau de zi) s-au cheltuit 33,913 miliarde lei, pentru serviciile curative acordate în regim ambulatoriu 9,72 miliarde lei şi pentru servicii curative de îngrijire la domiciliu s-au cheltuit 123,3 milioane lei. Totodată, pentru medicamente şi bunuri medicale (medicamente prescrise sau neprescrise, dispozitive terapeutice, bunuri medicale durabile şi non-durabile) s-au cheltuit 20,59 miliarde lei, reprezentând 25,6% din totalul cheltuielilor curente şi o creştere de 6,3% faţă de anul 2021. Conform statisticii, serviciile medicale de recuperare au reprezentat 1,7% (1,39 miliarde lei) din cheltuielile curente, serviciile de îngrijire pe termen lung au reprezentat 5,7% (4,61 miliarde lei) din cheltuielile curente. În totalul cheltuielilor curente pentru servicii de îngrijire pe termen lung cea mai mare pondere, de circa două treimi, au avut-o cheltuielile cu servicii acordate în regim de internare continuă (3,04 miliarde lei). Potrivit INS, cele mai scăzute cheltuieli s-au înregistrat pentru serviciile medicale de laborator şi de diagnosticare imagistică, pentru serviciile de ambulanţă şi transportul pacienţilor, pentru care, în anul 2022 s-au cheltuit 4,69 miliarde lei, reprezentând 5,8% din totalul cheltuielilor curente şi pentru “alte servicii medicale” (cum ar fi serviciile medicale acordate pacienţilor români în străinătate) pentru care s-au cheltuit 660 milioane lei (0,8% din cheltuielile curente). Datele INS mai arată că pentru conducerea şi administrarea sistemului de sănătate şi a celui de finanţare a sănătăţii s-au alocat 2,55 miliarde lei, reprezentând 3,2% din totalul cheltuielilor curente. Prevenţia are un rol important în asigurarea stării de sănătate a populaţiei. Pentru serviciile destinate prevenirii bolilor transmisibile şi diagnosticării unor boli grave care au incidenţă ridicată, pentru depistarea, tratarea şi prevenirea bolilor, pentru servicii de imunizare a populaţiei etc., în anul 2022 s-au alocat 2,28 miliarde lei (2,9% din totalul cheltuielilor curente). În funcţie de tipul unităţilor care au acordat serviciile medicale, din totalul cheltuielilor curente de sănătate cea mai mare sumă, 36,36 miliarde lei (45,1%), a fost destinată spitalelor, reprezentând o creştere de 1,9% faţă de 2021. După spitale, cele mai ridicate cheltuieli curente sau înregistrat pentru medicamentele şi bunurile medicale vândute direct populaţiei în unităţile de profil (farmacii, puncte farmaceutice etc.), 20,58 miliarde lei (25,5%), pentru plata furnizorilor de servicii medicale ambulatorii, 13,15 miliarde lei (16,3%) şi pentru servicii medicale de urgenţă şi de transport al pacienţilor, servicii de laborator şi de diagnosticare imagistică, 4,69 miliarde lei (5,8%). Pentru serviciile medicale acordate în unităţile sociale care acordă şi îngrijiri medicale combinate cu îngrijiri sociale, de tipul unităţilor rezidenţiale pentru persoane vârstnice sau pentru persoane cu dizabilităţi, s-au estimat cheltuielile de 1,24 miliarde lei (1,5% din cheltuielile curente), iar pentru furnizorii de servicii medicale din străinătate (categoria “Restul lumii”), care au acordat servicii medicale rezidenţilor români (de exemplu plăţi din FNUASS pentru prestaţii medicale acordate pe baza documentelor internaţionale) s-au înregistrat cheltuieli de 685 milioane lei (0,9% din cheltuielile curente), se mai precizează în raportul INS.

