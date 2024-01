Spitalul `Sfântul Sava` din Pantelimon – excelență în recuperarea medicală

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, a depășit cifra de 5.000 de pacienți ”repuși pe picioare”, în doar 5 ani de existență. Construit după cele mai exigente standarde europene, acest spital este unul atipic, în sensul că seamănă mai mult cu un hotel de 4*. Nu miroase a medicamente, nici a clor. Miroase a parfum, holurile și sala de kinetoterapie este plină de flori.

Pacienții sunt aduși cu ambulanțele proprii, ale spitalului. Nu sunt lăsați să aștepte pe hol, pe tărgi sau pe scaune, așa cum se întâmplă, de regulă, în spitale. Orice nou venit are asigurată intrarea imediată în camera de internare, totul fiind planificat anterior plecării ambulanței către pacient. Acolo i se face rapid evaluarea, după care este dus în salon, familia urmând să se ocupe de formalități, în timp ce pacientul este pus sub supraveghere.

Pacienții internați sunt conduși în scaune rulante, din lift la sălile de recuperare. Singuri, fără însoțitor, nu-i vezi decât pe cei care chiar se pot deplasa singuri, în siguranță.

Sala de kinetoterapie arată ca un loc de relaxare, deși echipamentele sofisticate se aseamănă celor dintr- o sală de forță ultramodernă. Florile și frunzele verzi inundă pereții, astfel pacienții fiind ajutați să devină relaxați, în timp ce lucrează exercițiile de recuperare medicală, care nu sunt deloc simple. Aparatele și procedurile aplicate sunt de ultimă generație, pentru orice tip de afecțiune ce implică recuperare medicală. În Spitalul ”Sfântul Sava”, sunt recuperați medical pacienți cu afecțiuni dintre cele mai grave, precum accidente vascular cerebrale (AVC), fracturi de șold, afecțiuni vertebrale și neurologice grave, fracturi după accidente de orice tip, arteriopatie, hipertensiune arterială, infarct miocardic etc. Spitalul are și o secție pentru îngrijiri paliative, îngrijiri oncologice sau orice alt tip de boli incurabile. În secția de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale, tip ATI, cu 18 paturi, pot fi internați pacienții în stare foarte gravă sau care au suferit intervenții chirurgicale cu doar 48 – 72 de ore în urmă. În saloanele tip ATI, în funcție de afecțiune, se face recuperare medicală pasivă, așa cum se procedează în celebrele clinici din străinătate, unde pacienții operați încep recuperarea la scurt timp după intervențiile chirurgicale. Aceștia nu depun niciun fel de efort fizic: cu echipamentele inovative pe care Spitalul ”Sfântul Sava” le-a achiziționat, musculatura și articulațiile sunt puse în mișcare prin impulsuri electrice. Astfel, se câștigă timp prețios în recuperare medicală. ”Noi nu suntem interesați să ținem pacienții internați cât mai mult timp, ci dimpotrivă. Depunem eforturi mari pentru a-i recupera rapid și pentru a-i reda familiilor, într-o stare cât mai bună, astfel încât să nu mai aibă nevoie de îngrijire permanentă, să fie, deci, cât se poate de independenți. Investim continuu în echipamente de ultimă generație, unele fiind unice în țară. Echipa noastră de medici, asistenți medicali și terapeuți este cea mai performantă, Spitalul ”Sfântul Sava” având cele mai bune rezultate în recuperarea medicală. În cinci ani de existență, am pus pe picioare peste 5.000 de pacienți, cei mai mulți aduși în stare foarte gravă la noi și cărora nu li se oferea nicio șansă de a mai merge vreodată”, spune Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului ”Sfântul Sava”, din pantelimon, Ilfov. Sala de fizioterapie, luminoasă și spațioasă cât un salon de evenimente, este dotată cu cele mai performante și inovative echipamente. Fiecare pacient este programat la proceduri, astfel încât să nu se producă aglomerare, nici să apară timpi morți, iar terapeuții să se poată ocupa atent de fiecare în parte. Spitalul ”Sfântul Sava” are cea mai numeroasă echipă de fizioterapeuți și kinetoterapeuți – peste 40. Având în vedere capacitatea maximă de 118 paturi pe care o are spitalul, înseamnă că fiecărui terapeut îi revin, în medie, 3 pacienți. În aceste condiții, este limpede cât de multă atenție se acordă celor internați. Toți terapeuții sunt tineri, dar specializați și performanți, media de vârstă a acestora fiind de 26 de ani, în timp ce media de vârstă a pacienților este de 62 de ani. Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava: 0724.021.090 | 0724.338.881 contact@spitalulsfantulsava.ro https://spitalulsfantulsava.ro/ https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/ https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/ https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/

