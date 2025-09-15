Starlink a căzut pe toată linia frontului din Ucraina. Musk a întrerupt serviciul la nivel global

Serviciul de internet prin satelit Starlink a încetat să funcţioneze pe toată linia frontului din Ucraina, un incident care coincide cu suspendarea serviciului la nivel general comunicată de proprietarul companiei de telecomunicaţii prin satelit, Elon Musk, informează luni EFE, citată de Agerpres.

„Starlink a căzut din nou pe toată linia frontului”, a spus comandantul forţelor de drone ale armatei ucrainene, Robert Brovdi. Armata ucraineană foloseşte Starlink pentru comunicaţiile sale. Poziţia critică a lui Elon Musk faţă de Kiev a stârnit temeri în Ucraina că miliardarul va înceta să ofere servicii forţelor sale armate, lucru care deocamdată nu s-a întâmplat.

Elon Musk, relaţie tensionată cu Ucraina

În primul an al războiului declanşat de Rusia, Ucraina i-a reproşat lui Elon Musk că nu a fost de acord să activeze serviciul Starlink şi în Crimeea pentru a permite un atac ucrainean împotriva obiectivelor ruseşti în peninsula ocupată de Moscova.

Elon Musk a explicat că a respins cererea Kievului pentru a evita implicarea directă a companiei – care oferă servicii de internet fiabile în toate tipurile de locaţii – într-un act de război. Proprietarul Starlink a mai susţinut că sancţiunile americane nu îi permit să opereze serviciul într-un teritoriu ocupat în mod ilegal de Rusia.