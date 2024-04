Suntem cel mai blolnav popor! Cu orice risc, nu am s-o fac!/ VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, cu privire la faptul că că pacienții cronici nu sunt scutiți de acea contribuție la sănătate care se reține pe durata concediului medical că s-a luat o decizie rapidă.

”CASS plătim cu toții, și eu și dvs. Oriunde în lumea asta nu poți să ții sistemul de sănătate fără contribuții de sănătate. (…) Am luat o decizie în Guvern și am exceptat această taxă, cu alte cuvinte cel aflat în cpncediu medical pentru maternitate, pentru că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer va avea un venit suplimentar, cu această, taxă de 10%. Am luat o decizie rapidă, pentru că deja se tot întârzia pentru a se interveni în Parlament pe acest act normativ, și nu sunt probleme în ceea ce privește bolnavii cronici”, a declarat premierul. Ciolacu a precizat că indiferent cât de mult va fi criticat își asumă această declarați.

„Suntem cel mai bolnav popor din lume, potrivit statisticilor ( privind concediile medicale – n.r). Dacă doriți ca eu să dau venitul mai mari celui care a răcit și stă 5 zile acasă nu am să o fac! Să încurajez ca cel care e răcit și stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu nu am să o fac. Adevărat, pentru bolnavi cronici, pentru oncologie, pentru mame, pentru copii bolnavi categoric că cheltuielile sunt mai mari. Dar eu știu că aspirina este compensată… adică să dau și medicamente compensate pentru tuse și junghi să plătesc tot și să suport, eu statul român, la acestă dimensiune de 6 miliarde pe an concedii medicale nu am s-o fac”, a subliniat șeful Executivului.

