Țara noastră devine `Poarta Europei`. Un acord crucial a fost negociat la București

România începe să joace la masa greilor și devine una dintre opțiunile principale de transport din Europa. În contextul în care rutele din Orientul Mijlociu au devenit tot mai periculoase, marii jucători se reorientează. Principala opțiune de transport din zona Asiei spre Europa rămâne Marea Neagră, ceea ce oferă un avantaj uriaș României, prin intermediul Portului Constanța, cel care tinde să devină noua ”Poartă a Europei”.

Turkmenistan and Romania confirmed plans to sign a 2024 agreement with Azerbaijan and Georgia to create a Caspian Sea-Black Sea transport route. This initiative will boost goods movement and link these regions with European markets. https://t.co/Ayme3p5E6Y pic.twitter.com/GbRc0FkZ5J— Caspian Policy Center (CPC) (@caspiancenter) July 24, 2024

În cadrul consultărilor politice desfășurate la București între Ministerul Afacerilor Externe al Turkmenistanului și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, părțile și-au confirmat intenția de a pregăti semnarea la București, în 2024, a unui acord interguvernamental cvadripartit între Turkmenistan, România, Azerbaidjan și Georgia privind crearea unei rute internaționale de transport Marea Caspică – Marea Neagră. Inițiativa urmărește să îmbunătățească circulația mărfurilor între Marea Caspică și Marea Neagră, conectând în cele din urmă mai strâns aceste regiuni din Asia cu piețele europene.

Ruta de transport Marea Caspică – Marea Neagră, care implică România, Georgia, Azerbaidjan și Turkmenistan, este pregătită să aducă beneficii substanțiale regiunii. Această rută îmbunătățește comerțul dintre Europa și Asia, facilitând circulația mărfurilor între Marea Neagră și Marea Caspică printr-o combinație de transport maritim, feroviar și rutier. Reducerile anticipate ale costurilor de transport și ale termenelor de livrare vor face coridorul mai eficient și mai rentabil. De ce va deveni România noua ”Poartă a Europei” Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a explicat faptul că atacurile rebelilor Houthi forțează Uniunea Europeană să-și diversifice rutele de transport. Astfel, legătura dintre Asia Centrală și Europa se va face preponderent prin România, iar Portul Constanța va deveni o adevărată poartă de intrare în Europa. Recent, România a luat decizia de a investi suma de un miliard de euro în Portul Constanța Sud pentru a permite navelor de mare capacitate să opereze în port. “Atacurile Houthi conduc la creșterea costurilor de transport pe rutele către Uniunea Europeană în mod substanțial, ceea ce înseamnă un lucru care ne afectează pe toți, inclusiv pe români, chiar dacă, să spunem, nu văd ei o legătură directă. Și asta este unul din subiecte. Cum facem să ne coordonăm mai bine pentru a lupta împotriva atacurilor persistente asupra rutelor de transport. Marea Neagră este o altă rută de transport importantă, care este acum sufocată de conflictul din Ucraina. Deci, v-am dat două exemple. Vreau să vă dau și unul pozitiv. Discutăm despre diversificarea rutelor de transport și despre cum facem să întărim coridorul mijlociu, ceea ce înseamnă conexiunea între Asia Centrală și Europa, prin țările din Caucaz, Marea Caspică. Și vestea bună pentru noi este că partea de intrare a acestui coridor către Uniunea Europeană este portul Constanța, este România în principal. Vom avea, cel puțin în Uniunea Europeană, planuri destul de avansate în această direcție”, a spus Adina Vălean.

