Te-ai întrebat vreodată ce greutate are Terra, împreună cu tot ce este pe ea? Există un răspuns!

Isaac Newton a dezvoltat o formulă pentru a calcula masa unei planete bazându-se pe forța de atracție dintre două corpuri. Deși Newton a considerat imposibilă măsurarea acestei forțe pe Terra din cauza masei imense a planetei care generează o forță de atracție considerabilă, informează ABC News.

John Mitchell, adesea numit „părintele seismologiei”, a fost pionierul în estimarea aproximativă a distanței dintre Pământ și o altă stea, în afara Soarelui. Mitchell a explorat de asemenea conceptul găurilor negre și a contribuit la determinarea masei Pământului în deceniul 1780. Care este greutatea planetei Pământ La începutul anilor 1780, Mitchell a creat un experiment prin care putea măsura forța de atracție dintre 2 mingi de plumb. Din păcate, a murit înainte să poată folosi aparatura din experiment, ce a ajuns la Henry Cavendish.

Pentru a calcula ce greutate are planeta Pământ, Cavendish a îmbunătățit modelul lui Mitchel. El a reușit să măsoare forța de atracție dintre 2 mingi de plumb. Una dintre ele avea o greutate de 0.73 de kilograme și cealaltă 158 de kilograme. În 1797, însă, s-a obținut în sfârșit valoarea lui G, permițându-le oamenilor de știință să calculeze masa Pământului. Sarcina i-a revenit omului de știință Henry Cavendish, care a folosit echipamentul lui Michell ca să efectueze experimentul.

Forța gravitațională a Pământului, exercitată asupra bilei mai mici, putea fi măsurată cântărind-o, iar densitatea bilelor era cunoscută deja. Privind raportului dintre cele două forțe s-a dezvăluit masa Pământului la aproximativ 5.974.000.000.000.000.000.000.000 de kilograme. Aici puteți vedea explicația experimentului Cum fluctează greutatea Pământului Când se construiește o structură mare pe Terra, greutatea planetei nu se modifică. Aceasta se datorează faptului că atomii sunt pur și simplu realocați dintr-o sursă la alta, formând o construcție într-un loc diferit. Pământul operând ca un sistem închis, nu suferă schimbări semnificative de masă. Dar nu e 100% închis. Din acest motiv, greutatea poate fluctua. În fiecare an, aproximativ 40.000 de tone de praf ajung pe Pământ. O ploaie de meteoriți de dimensiuni mai mari poate adăuga aproximativ 1 tonă. Cea mai mare parte din praf provine de la formarea Sistemului Solar și acest material e atras de câmpul gravitațional al planetei. Dincolo de ce greutate are planeta Pământ la nivel mediu, Terra pierde aproximativ 95.000 de tone de hidrogen și 1.600 de tone de heliu în fiecare an. Acestea ajung în spațiu și nu mai pot fi recuperate. Un alt mod prin care fluctuează greutatea Pământului e lansarea rachetelor în spațiu. Saturn V avea o greutate de 3.000 de tone pe rampa de lansare. O mare parte din rachetă a ajuns înapoi pe Pământ, în bucăți. În medie, aproximativ 65 de tone de echipament și tehnologie părăsesc Pământul anual. Astfel, în medie, Pământul pierde 55.000 de tone în fiecare an.

