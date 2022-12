The New York Times: Înainte de război, Patrușev le-a spus americanilor: „Ne-am întors”. În martie, Putin recunoștea deja că totul este „mult mai dificil decât am crezut”

În 16 decembrie, The New York Times a publicat un lung articol despre motivele eșecului armatei ruse în Ucraina – sau, după cum spune chiar articolul, despre „cum o ”plimbare în parc” s-a transformat într-un dezastru pentru Rusia”. Acesta nu este primul material de acest gen din presa occidentală, iar multe dintre concluziile jurnaliștilor de la The New York Times au fost discutate pe larg anterior, inclusiv încrederea excesivă în sine a liderilor ruși, corupția din armata rusă, slaba coordonare între militarii ruși, inducerea în eroare a soldaților prin lanțul comandă. În același timp, articolul conține multe mărturii interesante și linkuri către documente care au intrat în posesia jurnaliștilor. Meduza a selectat cele mai importante momente din analiza The New York Times.

Armata rusă se așteaptă să ajungă la Kiev până la mijlocul zilei de 24 februarie

Jurnaliștii au intrat în posesia unui document intern al uneia dintre unitățile rusești cu baza în Belarus, cu un program detaliat al presupusei avansări a coloanei. Potrivit documentului, primele mașini ar fi trebuit să ajungă la granițele Kievului până la ora 14:55 pe 24 februarie. Potrivit unui militar din această unitate, acesta a aflat despre faptul că a fost trimis la război cu o oră înainte de plecare. „Ordinul era atât simplu, cât și extrem de optimist: urmați mașina din față și ajungeți la Kiev în 18 ore”, se arată în articol. Acest lucru nu s-a întâmplat: vehiculele grele au distrus drumul, iar convoiul a fost imediat blocat, petrecând mai mult de o zi doar pentru a trece granița, fiind apoi supus atacurilor ucrainene.

Ziarul scrie, de asemenea, despre un ordin secret „ciudat de prea încrezător” care a fost primit pe 23 februarie de una dintre unitățile Regimentului 26 de tancuri. Menționând posibila rezistență din partea ucrainenilor, comanda cerea ca militarii să parcurgă aproximativ 400 de kilometri într-o zi, traversând Niprul. În același timp, documentul menționa că „nu există forțe și mijloace de întărire”. „Bineînțeles, coloanele rusești stângace și în mare parte neprotejate s-au dovedit a fi ținte atractive”, se arată în articol.

The New York Times a vorbit cu soldați mobilizați, răniți în luptele pentru Pavlovka

Soldați mobilizați, care au ajuns în Brigada 155 de pușcași marini a Flotei din Pacific, nu aveau practic nicio experiență militară – nici hărți, truse de prim ajutor sau walkie-talkie. Potrivit celor mobilizați, comandanții le-au promis că „nu vor vedea o luptă”, dar i-au trimis să ia cu asalt Pavlovka, lângă Vuhledar, în regiunea Donețk.

Unul dintre răniți, Mihail, a declarat că din cele 60 de persoane din unitatea sa de lângă Pavlovka, aproximativ 40 au murit. Mihail a descris jurnaliștilor oroarea sa față de moartea camarazilor sub ochii săi în urma bombardamentelor și a numit ceea ce se întâmplă „nu un război, ci distrugerea poporului rus de către propriul comandament”. Un alt intervievat al ziarului, Alexander, a fost mobilizat împreună cu trei prieteni din copilărie: unul dintre ei, ca și el, a fost șocat de atacurile cu obuze, altul și-a pierdut picioarele, iar al treilea a fost dat dispărut. În ciuda acestui fapt, Alexander i-a asigurat pe jurnaliști că intenționează să se întoarcă pe front, deoarece rușii „sunt educați așa”.

ATACUL PUȘCAȘILOR MARINI ASUPRA PAVLOVKA

Participanții la primele săptămâni ale invaziei rusești, care, potrivit The New York Times, ar fi trebuit să se încheie în scurt timp, conform planului, au descoperit rapid lipsa proviziilor de hrană și apă – și au început să facă rost de alimente și de obiecte necesare prin jaf. Într-un jurnal găsit de luptătorii UAF în estul Ucrainei în luna martie, un soldat rus descrie emoțiile camarazilor săi la magazinul alimentar: „Am găsit tot ceea ce lipsea atât de mult, până la dulciuri. Toată lumea s-a bucurat ca niște copii”.

Povestea celor mobilizați din Brigada 155 de pușcași marini vorbește, de asemenea, despre lipsa alimentelor și a munițiilor. Un fost prizonier, care a ajuns la război prin intermediul mercenarilor Wagner, a povestit reporterilor că a fost aruncat într-o tranșee lângă Bahmut timp de patru zile fără apă și mâncare și nu a înțeles care era sarcina sa, „în afară de a târî trupurile camarazilor morți”.

Ruslan, în vârstă de 54 de ani, care a murit lângă Harkov în septembrie, a fost găsit cu un text tipărit de pe Wikipedia care descria pușca sa de lunetist, scrie The New York Times.

Armata ucraineană a încercat cu adevărat să-l ucidă pe șeful Statului Major General al Federației Ruse, Valeri Gerasimov – iar Statele Unite ar fi încercat să împiedice

Atacul ucrainean asupra postului de comandă din regiunea Izium, unde se afla Gherasimov, a devenit cunoscut la sfârșitul lunii aprilie; presa ucraineană a scris chiar despre moartea și rănirea șefului Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse.

După cum a aflat The New York Times, Statele Unite, după ce au aflat despre călătoria lui Gherasimov pe front, au decis să nu le spună ucrainenilor, de teamă că aceștia îl vor ataca – iar acest lucru, la rândul său, ar fi provocat o escaladare și ar fi antrenat Statele Unite în război. Cu toate acestea, Kievul știa deja despre planurile generalului rus. Statele Unite ar fi cerut să nu lovească postul de comandă, dar Ucraina a transmis că atacul pornise deja. „Zeci de ruși au fost uciși de această lovitură, au declarat surse guvernamentale. Generalul Gherasimov nu a fost unul dintre ei”, scrie ziarul.

După această lovitură, militarii de rang înalt au redus numărul de deplasări pe front, se arată în articol.

Înainte de război, Patrușev i-a spus directorului CIA: „Ne-am întors”

Potrivit ziarului, acest lucru s-a întâmplat în noiembrie 2021, când șeful CIA, William Burns, a zburat la Moscova pentru a avertiza, se pare, Rusia cu privire la consecințele negative ale unei invazii la scară largă a Ucrainei. Potrivit ambasadorului american de atunci, John Sullivan, care a fost prezent la întâlnire, Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că forțele armate rusești erau deja atât de modernizate încât puteau concura cu cele americane. „S-a uitat la Burns și a spus: ‘Putem face asta’. Ne-am întors”, a spus Sullivan.

La începutul războiului, Putin i-a spus premierului israelian că totul a fost „mult mai dificil decât am crezut”

Potrivit surselor ziarului, în martie 2022, Vladimir Putin i-a spus lui Naftali Bennett că ucrainenii s-au dovedit a fi mai puternici „decât i s-a spus”. „Probabil că va fi mai dificil decât am crezut. Dar războiul este pe teritoriul lor, nu al nostru. Avem o țară mare și știm cum să rezistăm”, redau interlocutorii publicației cuvintele lui Putin.

De asemenea, Putin ar fi vorbit despre posibilul său loc în istorie: „Nu voi fi un lider rus care a stat acolo, a privit și nu a făcut nimic”.

Articolul menționează, de asemenea, o altă întâlnire între Putin și Naftali Bennet în toamna anului 2021. Atunci, premierul israelian a menționat că Volodimir Zelenski era interesat de o întâlnire personală cu Putin. Președintele rus ar fi reacționat cu furie la acest lucru: „Nu am nimic de discutat cu acest om. Ce este un evreu? El susține nazismul”.

În noiembrie 2022, Narîșkin i-a promis directorului CIA că Rusia nu va da înapoi, indiferent de pierderi

Potrivit The New York Times, acest lucru s-a întâmplat la Ankara, unde William Burns și șeful Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, s-au întâlnit pentru prima dată de la începutul războiului. Potrivit unuia dintre participanții de rang înalt la eveniment, Narîșkin l-a asigurat pe adversarul său că Rusia nu se va preda niciodată, indiferent de numărul de militari morți pe câmpul de luptă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!