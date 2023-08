TIME: Cum mai poate reuși contraofensiva Ucrainei

Analiștii americani au numit trei opțiuni pentru dezvoltarea contraofensivei ucrainene, dintre care cea mai de succes o consideră „presiune constantă”, „campanie de suprapunere” și crearea de descoperiri în liniile de apărare ruse, potrivit TIME.

Situația din Ucraina favorizează în continuare Kievul, în ciuda progreselor limitate înregistrate până acum în contraofensivă. Forțele ucrainene au încercat o pătrundere mecanizată limitată a apărării rusești pregătite în sud la începutul lunii până la mijlocul lunii iunie, dar nu au reușit să străpungă liniile rusești. Apoi au trecut la operațiuni mai lente și mai atente, în timp ce perturbau zonele din spate ale Rusiei cu lovituri de precizie cu rază lungă de acțiune. Ucraina a început următoarea fază, care se presupune că principală, a contraofensivei sale pe 26 iulie, cu o hotărâre de a pătrunde în liniile rusești în vestul Oblastului Zaporijia. Este mult prea devreme pentru a evalua rezultatul acestui efort, care este în desfășurare la momentul scrierii acestui articol, dar este vital să gestionăm așteptările. Forțele ucrainene luptă acum pentru a sparge prima linie de apărare rusă pregătită de mult. Mai multe linii se află în spatele lui, întinzându-se pe mai multe mile. Progresul ucrainean va alterna foarte probabil perioade de progrese tactice notabile cu perioade, eventual perioade lungi, de pauză și unele eșecuri. Oricât de mult am putea spera că drumul spre Marea Azov se va deschide pur și simplu pentru forțele ucrainene, șansele sunt mari ca luptele să rămână grele, pierderile mari și frustrarea să fie un însoțitor constant. Toate acestea sunt normale în război.

Dar contraofensiva ucraineană poate reuși în oricare din mai multe moduri. În primul rând, actuala descoperire mecanizată ucraineană ar putea reuși, iar ucrainenii ar putea să o exploateze suficient de adânc pentru a debloca o parte sau toate liniile rusești. În al doilea rând, forțele ruse, care suferă deja de serioase probleme de moral și alte probleme sistemice, s-ar putea rupe sub presiune și ar putea începe să se retragă într-un mod controlat sau necontrolat. În al treilea rând, o campanie constantă de presiune și interdicție susținută de eforturi majore precum cel în curs de desfășurare poate genera goluri în liniile rusești pe care forțele ucrainene le pot exploata la început la nivel local, dar apoi pentru pătrunderi mai profunde. Prima și a doua posibilitate sunt relativ puțin probabile, dar posibile.

A treia este calea cea mai probabilă către succesul ucrainean. Va fi mai lent și mai gradual decât celelalte două – și mai lent decât își doresc și se așteaptă susținătorii occidentali ai Ucrainei. Depinde ca Occidentul să ofere Ucrainei un flux constant de echipamente, probabil timp de mai multe luni, astfel încât Ucraina să-și poată menține presiunea până când forțele ruse oferă tipurile de fisuri din prima linie pe care ucrainenii le pot exploata. Nu este în primul rând o chestiune de uzură. Ritmul lent al campaniei de presiune pe care o folosea Ucraina înainte de 26 iulie este menit să minimizeze pierderile ucrainene. Nu este orientat în primul rând nici spre uzura rușilor, ci mai degrabă spre forțarea constantă a rușilor din pozițiile lor defensive pregătite, în moduri de care ucrainenii pot profita pentru a face progrese semnificative din punct de vedere operațional. Este încă un război de manevre, mai degrabă decât un război de uzură, doar într-un ritm mai lent. Prin urmare, necesită răbdare, dar poate reuși.

Ucrainenii au avut succes cu o astfel de abordare atât la Herson, cât și în contraofensiva de la Harkov. Prăbușirea rapidă a pozițiilor rusești în jurul Harkivului în octombrie 2022 a fost rezultatul lunilor de presiune constantă ucraineană la sol și în spate. Forțele ucrainene au oprit avansurile hotărâte ale Rusiei în jurul Izyum, în sud-estul Oblastului Harkiv și apoi și-au lansat propriile lor contraatacuri limitate la mijlocul lunii septembrie 2022. Au vizat centrele logistice rusești și zonele de concentrare din spatele liniei frontului timp de luni de zile înainte de a-și lansa efortul decisiv. Acest efort i-a prins pe ruși prin surprindere, ducând la prăbușirea bruscă a apărării rusești și la câștiguri rapide și dramatice ucrainene. O abordare similară în Herson nu a generat o surpriză și, prin urmare, nu a generat un colaps rapid la scară atât de mare a Rusiei, dar a eliberat totuși o zonă mare și puternic apărată. O abordare similară în sudul Ucrainei poate oferi acum perspective similare de succes.

Se pare că Ucraina a angajat corpul principal al forțelor pe care le pregătise pentru operațiuni de contraofensivă, deși nu este clar ce proporție dintre aceste forțe sunt angajate activ în luptă. Ucraina păstrează inițiativa și beneficiază de numeroasele avantaje discutate mai jos. Contraofensiva sa ar putea totuși să eșueze. Rușii s-ar putea dovedi mai rezistenți decât par. Ucrainenii ar putea fi incapabili să-și dezvolte abilitățile tactice de care au nevoie pentru a depăși apărarea rusă bine pregătită. Occidentul ar putea să nu ofere Ucrainei echipamentul și sprijinul de care are nevoie în timp. Ultimul este singurul lucru aflat pe deplin sub controlul Occidentului. Atâta timp cât Ucraina are încă o perspectivă serioasă de a elibera zone vitale din punct de vedere strategic, ceea ce încă o face, sarcina Occidentului este să se asigure că Ucraina are ceea ce îi trebuie pentru a reuși.

Problemele Rusiei

Motivele de încredere în posibilitatea unor succese semnificative ucrainene sunt strâns legate de o serie de provocări fundamentale inerente poziției ruse în Ucraina și armata rusă. Acestea nu pot fi rezolvate în 2023, așa că oportunitățile pe care le oferă Ucrainei nu sunt trecătoare. La nivel strategic, geometria teatrului favorizează Ucraina. La nivel strategic și operațional, lipsa rezervelor rusești impune alegeri dificile și complexe asupra comandamentului militar rus în fața contraofensivelor ucrainene. Iar la nivel tactic, modul în care rușii desfășoară operațiuni defensive pune o presiune mult mai mare asupra unităților de luptă rusești decât ar sugera lipsa de mișcări regulate sau la scară largă pe hartă. Toate aceste probleme sunt agravate de defecte fundamentale ale armatei ruse în sine.

Geometria teatrului de operațiuni

Caracteristica definitorie a acestei faze a războiului este că rușii trebuie să apere o linie de comunicație terestră (GLOC) constând dintr-un drum și o linie feroviară care merge de la Rostov-pe-Don, la marginea de nord-est a Mării Azov până în Crimeea. Zecile de mii de trupe ruse din sudul Ucrainei au nevoie de cantități mari de alimente, combustibil, muniție, personal și alte provizii și trebuie să călătorească de-a lungul acestei linii rutiere și feroviare. Rușii se bazau deja (și depindeau de) acest GLOC pentru a-și aproviziona trupele în sudul Ucrainei înainte de cea mai recentă pauză a podului strâmtoarea Kerci, deoarece președintele rus Vladimir Putin ordonase forțelor ruse să nu se bazeze pe pod pentru logistica lor după ce ultimul atac major asupra podului. Ruperea acelui pod rutier îi privează pe ruși de orice rezervă dacă ucrainenii pot amenința sau tăia GLOC-ul Rostov-Crimeea.

Această stare de fapt favorizează Ucraina într-un mod important. Dacă ucrainenii pot ajunge oriunde în Marea Azov și își pot menține pozițiile, vor fi tăiat GLOC-ul. Prin urmare, rușii trebuie să dețină totul. Cu alte cuvinte, ucrainenii nu trebuie decât să câștige și să țină într-un singur sector pentru a face practic tot teritoriul deținut de ruși la vest de înaintarea lor insuportabil. Rușii trebuie să câștige peste tot tot timpul. Ucrainenii nici măcar nu trebuie să ajungă până la apă. GLOC nu îmbrățișează coasta până la capăt, pentru un lucru, și este astfel mai aproape de liniile frontului actuale în unele zone decât de linia țărmului. Dacă ucrainenii pot împinge în raza de acțiune de artilerie a GLOC (aproximativ 25 de kilometri), în plus, pot începe să-l bombardeze intens într-un mod care ar degrada grav capacitatea rușilor de a-l folosi în continuare. Ucrainenii sunt astfel liberi să aleagă orice sector al liniei sau să profite de orice gaură care se deschide oriunde în linie, pentru a împinge pentru a tăia GLOC într-un mod foarte probabil să prăbușească apărarea rusă la vest de acea pauză. Rușii nu pot permite să apară astfel de găuri.

Rezervele

Rușii suferă de o provocare suplimentară prin faptul că le lipsesc rezerve operaționale sau strategice. Rezervele sunt forțe de luptă neangajate, capabile să răspundă situațiilor în curs de dezvoltare din spațiul de luptă. Ele pot fi folosite pentru a profita de oportunități, cum ar fi pentru a sparge liniile în timpul unei operațiuni ofensive sau pentru a face față situațiilor de urgență, de exemplu, grăbindu-se pentru a închide un decalaj în liniile amicale înainte ca inamicul să o poată exploata. Rezervele sunt esențiale în războiul de manevră mecanizată, când combatanții pot sparge liniile celorlalți și apoi exploatează acele descoperiri pentru a face progrese rapide și la scară largă. Rezervele pot juca un rol diferit în războiul prelungit, fie el de uzură, fie pur și simplu de manevră lentă, deoarece trupele din prima linie într-un astfel de conflict se epuizează în timp. Rezervele se pot roti apoi pe linia frontului pentru a permite trupelor epuizate de acolo să se deplaseze în zone mai sigure din spate, să se odihnească, să primească înlocuitori și echipamente noi și să se pregătească să-și ia rândul din nou pe linia frontului. O armată fără rezerve semnificative trebuie să solicite trupelor sale de pe front să rămână acolo pe o perioadă nedeterminată și poate genera temporar efectele rezervelor numai prin tragerea de forțe dintr-un sector al liniei în altul pentru a face față oportunităților sau reversurilor neașteptate. Aceasta este exact situația în care se află rușii acum, iar aparatul rus de generare a forțelor este în prezent incapabil să aducă rezerve de calitate pentru a îndeplini aceste roluri suficient de repede.

