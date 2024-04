Transportatorii români percep puternic lipsa Schengen-ului

Transportatorii de marfă din România s-au confruntat anul trecut cu pierderi în valoare de 2,55 miliarde euro din cauza nereuşitei privind aderarea la spaţiul Schengen.

Potrivit aprecierilor UNTRR, în 2023 pierderile transportatorilor au crescut, după ce în urmă cu un an acestea însumau încă 2,41 miliarde lei. După cum a declarat Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, citat de economica.net, “Transportatorii aşteaptă 8-16 ore la trecerea frontierei spre Ungaria, cel mai lung timp de aşteptare – maxima istorică – fiind în urmă cu câţiva ani de 5 zile”. Conform spuselor lui Dinescu, timpul mediu de aşteptare este la frontiera româno-bulgară de 36 ore, la cea româno-moldavă de 3-9 ore, iar la cea româno-ucraineană de 10-15 zile. După cum a precizat secretarul general, “în martie 2011 am fi avut posibilitatea să aderăm pentru prima oară la spaţiul Schengen. Pierderile noastre acumulate din 2012 însumează 19,1 miliarde euro, sumă care este identică din punct de vedere valoric cu traficul de marfă pe întregul an 2023”. Anul trecut integrarea României în spaţiul Schengen a eşuat din cauza rezistenţei din partea Austriei.

