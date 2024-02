‘Trump este un bolnav mintal periculos, cu trăsături paranoide!’

Despre starea de sănătate a lui Joe Biden se discută mult în Statele Unite! Actualul președinte al SUA a făcut în timp mai multe gafe, care au stârnit atenția specialiștilor din domeniu. Însă el nu a fost singurul analizat, ci și fostul președinte Donald Trump, care are acum șanse să devină din nou președinte al SUA.

Dr. John D. Gartner, un psiholog celebru, care a predat la Johns Hopkins University Medical School, a avertizat în 2017 că Trump are un comportament tipic pentru „narcisismul malign”, inclusiv tulburarea de personalitate narcisică, comportamentul antisocial și trăsăturile paranoide, scrie The Hill. Gartner a spus că Trump prezintă, de asemenea, un temperament hipomaniac, care necesită stimulare constantă, ceea ce explică apetitul „nesățios al lui Trump pentru atenția presei”. El a concluzionat: „Donald Trump este periculos de bolnav mintal și temperamental incapabil să fie președinte”.

Gafele lui Biden Criticile la adresa lui Biden s-au intensificat în ultimul timp, în urma unei serii de gafe de memorie. Biden și campania sa au respins îngrijorările, în timp ce majoritatea americanilor, în majoritatea sondajelor, consideră că președintele este prea bătrân pentru a candida pentru realegere.

Joe Biden i-a confundat pe președinții Egiptului și, respectiv, al Mexiului, chiar în conferința de presă în care a dat asigurări că memoria sa este bună. Biden s-a referit la președintele egiptean Abdel Fatah El-Sisi ca fiind „președintele Mexicului”. În a doua gafă recentă, Biden a vorbit despre o întâlnire cu liderii europeni morți. El s-a referit la François Mitterrand, care a murit în 1996, în loc de președintele francez Emmanuel Macron, și la regretatul Helmut Kohl în loc de fostul cancelar german Angela Merkel. Un procuror șef a cerut demiterea lui Biden Procurorul general al statului Virginia de Vest (SUA), Patrick Morrisey (republican), i-a cerut recent vicepreședintelui american Kamala Harris să invoce al 25-lea amendament împotriva președintelui Joe Biden, susținând că acesta nu este fizic capabil să își îndeplinească atribuțiile funcției. Morrisey a susținut că sănătatea mintală a lui Biden este o preocupare serioasă după ce săptămâna trecută a fost publicat un raport de 388 de pagini al unui consilier, care îl descrie pe președinte ca fiind un “om bine intenționat, în vârstă și cu o memorie slabă”. Biden a ripostat agresiv împotriva acestei caracterizări. „Declinul cognitiv al președintelui Biden îi îngrijorează foarte mult pe americani, mai ales în această perioadă în care națiunea noastră se confruntă cu criză după criză, atât aici, cât și în străinătate”, a scris Morrisey. “Avem nevoie de un președinte care să fie apt din punct de vedere mental”, a adăugat procurorul-șef. Procurorul general republican a declarat că raportul “prezintă o imagine clară a unui președinte care nu este pregătit pentru această funcție”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!