Ucraina a primit un nou tip de lansator multiplu de rachete: „Mulțumim guvernului și poporului francez”

Marți, 29 noiembrie, Ucraina a anunțat că a primit un nou tip de lansator multiplu de rachete pentru războiul împotriva Rusiei, noua livrare de armament sosind de data aceasta din Franța, relatează Ukraîinska Pravda.

„Al 4-lea frate din familia Mâinii Lungi (n.r. o referință la lansatoarele multiple de rachete primite de Ucraina), LRU din Franța a sosit în Ucraina. Armata ucraineană este acum și mai puternică pentru a descuraja și distruge inamicul. Aceasta este rezultatul prieteniei vizibile dintre Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron”, a anunțat pe pagina sa de Twitter ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov.

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of 🇨🇵! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 29, 2022