Ucraina acuză Moscova că a deportat 700 000 de oameni. Rușii îi duc în lagăre de filtrare, iar apoi îi trimit în nordul Rusiei

Pe 18 martie, prezentatorul TV Dmitri Gordon a publicat un mesaj video către ucrainenii din teritoriile ocupate sau blocate de trupele ruse. El a afirmat că există „două tipuri de coridoare umanitare” – organizate de Ucraina și organizate de Rusia, și a îndemnat să nu le folosească pe acestea din urmă.

„După informațiile noastre, ucrainenii care trec prin coridoarele umanitare organizate de autoritățile ruse trec, majoritatea trec prin procese grele. Și ajung în așa-numitele lagăre de filtrare, care au fost create exact ca celebrele lagăre NKVD din vremea sovietică. Avem o mulțime de informații că locuitorii din Mariupol, în special, ieșind prin coridoarele umanitare organizate de autoritățile ruse, au ajuns în număr mare în aceste tabere de filtrare, unde sunt torturați, batjocoriți, iar soarta lor ulterioară este învăluit în întuneric, spuse el. Gordon. De unde a primit aceste informații, nu a spus.

Tema evacuării oamenilor din zonele în care au loc lupte a fost unul dintre subiectele cheie în luna martie: aproape zilnic, ambele părți au raportat despre deschiderea și întreruperea coridoarelor umanitare. În același timp, reprezentanții Rusiei au considerat important să sublinieze că Ucraina nu coordonează coridoarele umanitare care duc către teritoriul Federației Ruse.

Autoritățile ucrainene au raportat în mod repetat îndepărtarea forțată a ucraineanilor, inclusiv a minorilor, în Rusia și lagăre de filtrare, unde ar încerca să identifice persoane cu convingeri pro-ucrainene, militari, veterani ATO și așa mai departe.

Potrivit viceprim-ministrului Ucrainei Irina Vereșciuk, oamenii „sunt filtrați acolo, ca în Germania nazistă, sunt trimiși în demni de încredere și nesiguri, li se iau documentele, sunt verificați pentru tatuaje”, „și dacă, Doamne ferește, un o persoană are ceva în formă de trident sau stema noastră, o persoană dispare și nu o mai găsește. Consiliul orășenesc Mariupol a declarat că în lagărele de filtrare ar putea încerca să îndepărteze martorii crimelor de război rusești pentru a-i „distruge” ulterior.

Informațiile militare ale Ucrainei au remarcat că cetățenii ucraineni au fost trimiși din lagărele de filtrare, inclusiv în „regiunile de nord” ale Rusiei, de exemplu, la Sahalin. „Ucraineniilor li se oferă locuri de muncă oficiale prin centrele de angajare. Cei care sunt de acord primesc documente care interzic părăsirea regiunilor rusești timp de doi ani”, au susținut ofițerii de informații.

Nu este clar ce fel de documente restricționează plecarea din regiune timp de doi ani. Cu toate acestea, faptul că ucrainenii sunt distribuiți în toată Rusia nu este un secret – încă din 12 martie, guvernul rus a adoptat o rezoluție privind distribuirea a aproape 100.000 de oameni în toate districtele federale.

Acum, conform declarațiilor ambelor părți, în Rusia există peste 700.000 de oameni care trăiau până de curând în teritorii controlate de autoritățile ucrainene și separatiști. Aproape zilnic, Rusia raportează încă 10.000-20.000 de „evacuări” de oameni. Potrivit datelor oficiale rusești din 11 aprilie, în „centre de cazare temporară” se află aproximativ 31.000 de persoane. Restul (adică aproximativ 700.000 de oameni), potrivit unei surse TASS din structurile de putere, „au fost cazați la rude și prieteni”.

Este important de menționat că Ombudsmanul ucrainean Lyudmila Denisova spune că 700.000 de ucraineni au fost duși în Rusia, în timp ce o sursă TASS consideră că peste 200.000 de persoane sunt cetățeni ai Federației Ruse, peste 400.000 sunt cetățeni ai RPD și LPR și 117.000 să fie „cetățeni ai altor țări” (în mod evident, inclusiv Ucraina). Nu este clar dacă agenția de știri de stat rusă și sursa sa îi listează pe toți ucrainenii care trăiesc în regiunile Donețk și Lugansk drept „cetățeni ai RPD și LPR” în mod implicit.

Publicația TASS spune că 141.000 de evacuați sunt copii. În martie, Vladimir Putin a anunțat necesitatea modificării legii, astfel încât rușii să poată adopta orfani din Donbass care nu au cetățenie rusă. Avocatul Poporului ucrainean Lyudmila Denisova a spus că „Kievul nu are informații că copiii care urmează să fie adoptați [în Rusia] au statutul de orfani sau lipsiți de îngrijirea părintească” și a acuzat Rusia că a răpit copii ucraineni.

Rusia neagă categoric acuzațiile Ucrainei de strămutare forțată a oamenilor, precum și toate celelalte acuzații împotriva acesteia legate de război (decese de civili ca urmare a bombardamentelor sau a crimelor țintite, bombardarea zonelor rezidențiale și a infrastructurii civile etc.).

Pe 12 aprilie, Ombudsmanul rus Tatyana Moskalkova a declarat că „nu a existat niciodată un transfer forțat de refugiați în Rusia, <…> aceasta este o minciună”. „Am vorbit personal cu cei aflați în locuințe temporare, oamenii au povestit cum trupele ucrainene i-au condus în subsoluri și s-au acoperit cu ele ca pe un scut uman, oamenii au vrut să se ascundă în Rusia”, spune Moskalkova.

Mărturiile publicate în mass-media ale unor persoane care au trecut prin „evacuarea” din Ucraina în Rusia confirmă (cel puțin într-o serie de cazuri) atât constrângerea acestui proces, cât și existența „filtrajului”. Poveștile refugiaților care au fost duși în Rusia de la Mariupol și împrejurimile sale au fost publicate, în special, de CNN și de postul de televiziune Current Time .

Unii dintre ei au povestit cum armata rusă a venit în locurile în care se ascundeau de bombardamente și bombardamente și a ordonat evacuarea; alții au fost nevoiți să meargă la un punct de control rusesc din cauza imposibilității fizice de a ajunge pe partea de unde puteau evacua în Ucraina. Unii s-au confruntat cu presiuni psihologice din partea forțelor ruse: li s-a spus că „Ucrainei nu-i pasă de tine” și „nimeni nu te va evacua de aici”. Site-ul britanic inews susține că refugiaților din Maruipol li se dau documente pentru a semna care susțin că orașul este bombardat de armata ucraineană (și nu rusă), după care li se spune că nu se mai pot întoarce în patria lor din cauza amenințării. de persecuție (autenticitatea acestor documente jurnaliştii nu au putut confirma).

Refugiații au fost transportați într-unul sau altul din teritoriul controlat de separatiști, unde au trebuit să li se ia amprentă și amprentă manuală, fotografiați, examinați pentru tatuaje suspecte, predat telefonul pentru screening și descărcare de contacte și au fost interogați. Anna, în vârstă de 24 de ani, a spus că a fost întrebată despre politică, atitudini față de RPD și Rusia, despre prezența rudelor în armată sau regimentul Azov. Nu există nicio dovadă a ceea ce s-a întâmplat cu oamenii ale căror răspunsuri nu au satisfăcut forțele de securitate.

Artyom, care și-a pierdut fratele în timpul bombardării lui Mariupol, a spus că el și familia lui au stat la coadă pentru filtrare timp de patru zile. El evaluează condițiile din satul Starobeshevo, unde s-a întâmplat acest lucru, ca „așa așa” – dormit pe podea în sala de adunări, mâncare – „doshiraki, prăjituri, ceai”. „Dar având în vedere că în Mariupol stăteam la subsol și în general ne era foame timp de 20 de zile, trăiam doar din miere, apoi am mâncat același doshirak cu bâzâit”, spune el.

Din poveștile refugiaților rezultă că călătoria în Rusia s-ar putea desfășura în mai multe etape și includea deplasarea între diferite puncte de detenție temporară. Înainte de a trece granița cu Rusia, li s-au dat carduri de migrație și, conform unuia dintre certificate, documente pentru a primi 10.000 de ruble (pentru cei care plănuiesc să primească azil în Federația Rusă).

Anna, a cărei poveste a fost publicată de ediția belarusă Zerkalo, a spus că înainte de graniță, autobuzul lor a stat „aproape toată noaptea” în frig și „trebuia să mergi la toaletă într-un șanț”. Direct la graniță, ea, ca și alte câteva persoane, a fost audiată. „M-a interogat timp de o oră. <…> A pus o mare presiune pe mine. Am încercat constant să mă retrag la ceva, dar nu am înțeles ce. În acel moment a fost foarte înfricoșător. Nu am înțeles ce am făcut, cum meritam”, spune ea.

După trecerea graniței, după cum reiese din dovezi, oamenii sunt transportați în grupuri în centre de detenție temporară din diferite regiuni ale Rusiei, dar există posibilitatea de a nu merge acolo – în orice caz, acei intervievați care aveau prieteni sau rude în Rusia au reușit. pentru a face acest lucru.

Dmitry, în vârstă de 21 de ani, a spus că la sosirea în Taganrog i s-a dat un card SIM, mâncare și articole de toaletă. Apoi, împreună cu alți refugiați, a ajuns la centrul de cazare de la sanatoriul Sakharezh din regiunea Yaroslavl. Potrivit acestuia, sosirile din Ucraina sunt înregistrate acolo pentru azil; li se dau carduri bancare rusești, li se oferă un loc de muncă și li se interoghează din nou. „Cred că au încercat să ne asimileze”, a spus el.

La 1 aprilie, site-ul Iaroslavl Yarnovosti a publicat un raport care confirmă acest punct de vedere – este dedicat „târgului de locuri de muncă vacante” din Saharezh, unde refugiații din Mariupol au fost informați despre posturile disponibile și chiar au avut „interviuri inițiale” cu ei. Articolul citează o femeie care, în propriile ei cuvinte, împreună cu soțul ei, a ales „unele dintre cele mai interesante” posturi vacante și, după ce a primit un document de azil temporar, intenționează să „aplice imediat pentru cetățenia [a Federației Ruse] în cadrul sistemului simplificat.”

Dmitri, în propriile sale cuvinte, a primit un card bancar pentru ca rudele sale ruse să-i poată transfera ruble. După aceea, a cumpărat un bilet de tren spre Moscova. De acolo, a condus prin Sankt Petersburg până la Ivangorod la granița cu Estonia și a trecut granița fără pașaport. Cel puțin un alt interlocutor CNN a plecat și el în Estonia, iar Artyom de la publicația Present Time a putut să plece în Finlanda.