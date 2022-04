Ucraina și Rusia se află într-o ciocnire specifică -stabilirea primatului în moștenirea istorică a Rusiei Kievene

Aleksei Arestovici, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat, într-un interviu acordat postului de radio Novosti Vremia, că, până în 2035, țara sa va avea cel puțin trei ciocniri militare cu trupele Kremlinului. În opinia sa, la mijloc s-ar afla stabilirea primatului în moștenirea istorică a Rusiei Kievene.

Aleksei Arestovici compară războiul ruso-ucrainean cu cel dintre arabi și evrei. „Arabilor și evreilor le-au trebuit cinci războaie duse de armate pentru ca toată coaliția arabă să realizeze că nu poate învinge Israelul”, a spus consilierul pre;edintelui ucrainean.

Mai mult, el insinuează că Rusia n-ar mai trebui să funcționeze ca stat în forma actuală. „Consider că în acest conflict trebuie să devenim proactivi, adică trebuie să revendicăm primatul asupra întregii moșteniri a Rusiei Antice. Oricât de ciudat ar suna pentru oamenii moderni ai secolului XXI, acesta este cadrul stabilit de Putin și plasat în Rusia. Vă amintiți de celebrul său discurs din ajunul conflictului? El vorbea despre acest cadru istoric. Din păcate, Putin a avut dreptate: trebuie să rezolvăm această problemă…”

Ziaristii.com vă prezintă principalele declarații ale lui Aleksei Arestovici.

„Mobilizarea în Rusia a eșuat, să se adune rezerve nu mai este posibil. Nu pentru că oamenii nu vor: ei pot mai mult sau mai puțin să racoleze oameni. Nu au echipamente, așa cum avem noi”

Rușii au acționat haotic. „De la bun început, a fost limpede că a începe atacul în 9 direcții operative diferite este o idioțenie absolută. Ei s-au bazat pe o planificare, pe aprecieri false ale realității, pentru care a și plătit prețul, se pare, șeful Direcției a 5-a.”

Ofițeri fără școală. „Ei au trecut la o planificare militară adecvată atunci când au pierdut capacitatea de luptă a mai multor unități, care ar fi putut îndeplini acele sarcini noi. Acest amestec nefericit, pe care îl adună din toată Rusia – și polițiștii bașkiri din infanteria marină a Flotei Pacificului. Funcțiile de ofițer sunt deținute de persoane fără studii de formare a ofițerilor, de calitate scăzută.”

Dezorganizare la nivel de comandament. „Desigur, ei vor ataca, și-au creat un avantaj local în est. Desigur, au forțe de aviație și artilerie, care le-au lovit pe ale noastre. Dar, în primul rând, așa ceva avem și noi: spre deosebire de al lor, Comandamentul nostru prezintă cele mai bune exemple de artă militară. În al doilea, noi știm tot ceea ce fac ei, pentru că acolo totul este stupid și simplu: la noi, conștientizarea situației este net superioară față de cea a lor.”

„Să presupunem că vor trece la munca în trei schimburi și vor produce până la 100 de tancuri pe an. Noi am distrus deja 700 – aceasta este norma pe 20 de ani. Cu ce să mai lupți în Ucraina?!”

Scot din depozite blindate vechi de 30 de ani. „Mobilizarea în Rusia a eșuat, să se adune rezerve nu mai este posibil. Nu pentru că oamenii nu vor: ei pot mai mult sau mai puțin să racoleze oameni. Nu au echipamente, așa cum avem noi. Ei vor să scoată din depozit echipamentele sovietice: timp de 30 de ani a stat pe loc acest tanc nefericit sau cu proiectilul în cochilie. Aceste cochilii devin periculoase pentru artileriștii înșiși. Ei pot chema și 7 milioane, dar cu ce să-i înarmeze? Cu ce să-i aprovizioneze?”

Rusia produce doar 32 de tancuri pe an. „Uraltransmaș (uzina din Ekaterinburg care produce tehnică de luptă – n. red.) produce 32 de tancuri pe an, iar Forțele Armate ale Ucrainei au capturat 150, deci norma pe 5 ani. Să presupunem că vor trece la munca în trei schimburi și vor produce până la 100 de tancuri pe an. Noi am distrus deja 700 – aceasta este norma pe 20 de ani. Ei bine, cu ce să mai lupți în Ucraina?!”

Logistica, punctul slab al „Armatei Roșii”. „Logistica – subiectul numărul 1. După cum se spune, amatorii se gândesc la tactică, iar profesioniștii – la logistică. Logistica a fost întotdeauna un punct slab al «Armatei Roșii», iar acum situația nu s-a îmbunătățit, pentru că am eliminat, în esență, unitățile logistice speciale. Și acum vor avea probleme mari. Nici măcar nu mă refer la aprovizionările făcute pe sute de kilometri prin teritoriul inamic, unde fiecare sătean face totul pentru a împiedica ajungerea la destinație a acestui echipament.”

„În viitor, avantajul va fi al nostru. Vom câștiga treptat această confruntare. Singura întrebare este cât timp va dura. Încă o săptămână, poate 10 zile, și atât: apoi va exista un război în tranșee, care ne este benefic”

Și-au pierdut starea de spirit. „Ei au păstrat scheletul forțelor armate care pot fi retrase din nord, completate cu rezerviști, ceea ce încearcă să facă și să spună: «Băieți, să ne întoarcem în Ucraina, să luptăm din nou». Dar mi se pare că starea de spirit a unor astfel de unități, după lecțiile primite lângă Kiev, Sumî și Cernigov, nu va fi aceeași ca înainte. Desigur, nu vor merge nicăieri, vor intra doar în luptă, dar nu cred că vor da dovadă de miracole de curaj și încântare.”

Ucraina învinge cu ajutorul Occidentului. „Și acum să comparăm cu motivația luptătorilor noștri, cu ajutorul occidental care vine treptat. Vedem că în viitor avantajul va fi al nostru. Vom câștiga treptat această confruntare. Singura întrebare este cât timp va dura. Încă o săptămână, poate 10 zile, și atât: apoi va exista un război în tranșee, care ne este benefic.”

Un nou atac asupra Kievului ar fi o idioțenie. „Când ai de-a face cu rușii, trebuie să te aștepți la orice idioțenie. Să lăsăm 1%, ca să nu dăm 100%. Din punct de vedere militar, nu poate exista o prostie mai mare decât aceea de a lua cu pierderi sângeroase liniile defensive ale raioanelor, apoi să le abandonezi ca un rezultat al înfrângerii, să te retragi, iar pe urmă să încerci să le iei din nou. Aceasta este o idioțenie absolută, necondiționată. Desigur, acesta este Kremlinul, el poate comanda, dar va exista o situație similară cu cea din Harkov. Vor fi pur și simplu 100.000 de invadatori ruși uciși în plus.”

„Ucraina și Rusia se află într-o ciocnire specifică, sunt sortite unui conflict cu o soluție fundamentală a cauzelor sale – stabilirea primatului în moștenirea istorică a Rusiei Kievene”

La mijloc se află Rusia Kieveană. „Ucraina și Rusia se află într-o ciocnire specifică, sunt sortite unui conflict cu o soluție fundamentală a cauzelor sale – stabilirea primatului în moștenirea istorică a Rusiei Kievene, recunoscută de cealaltă parte a conflictului. Este necesar să obținem această moștenire în luptă.”

Războiul ruso-ucrainean e comparat cu cel arabo-israelian. „Aproximativ același conflict este între arabi și evrei. Arabilor și evreilor le-au trebuit cinci războaie duse de armate pentru ca toată coaliția arabă să realizeze că nu poate învinge Israelul. Din Israel se cerea concentrarea și mobilizarea tuturor forțelor: au fost perioade când impozitul armatei pe salarii era de 20%. Au muncit din greu doar pentru a rămâne în viață.”

Vor mai fi ciocniri militare cu rușii. „Acest conflict aparține clasei existențiale – nu este rezolvat, tentația de a-l repeta nu va fi doar o dată. Până în 2035, văd încă cel puțin trei ciocniri militare cu rușii. Problema este să nu mai fie de o asemenea amploare. Dacă Rusia va fi liberalizată, atunci, poate, nu se va ajunge la ciocniri militare. Dar totuși, va fi o confruntare informațională, diplomatică, economică, pentru că două astfel de centre din Europa de Est nu se vor putea înțelege.”

Ucraina revendică moștenirea vechii Rusii. „Consider că în acest conflict trebuie să devenim proactivi, adică trebuie să revendicăm primatul asupra întregii moșteniri a vechii Rusii. Oricât de ciudat ar suna pentru oamenii moderni ai secolului XXI, acesta este cadrul stabilit de Putin și plasat în Rusia. Vă amintiți de celebrul său discurs din ajunul conflictului? El vorbea despre acest cadru istoric. Din păcate, Putin a avut dreptate: trebuie să rezolvăm această problemă…”

Nu va exista o înțelegere între Ucraina și Rusia. „Există un cunoscut proiect Rus-Ucraina, al cărui apologet sunt: ​​este necesară mai multă îndrăzneală pentru luarea moștenirii și să lupți pentru ea, să lupți. Acesta nu este neapărat un război armat, ci o confruntare prin toate mijloacele – informaționale, diplomatice, economice. Nu ne vom înțelege cu rușii. Am adormit în 2014 în Europa și ne-am trezit în 2022 în Israel. Prin urmare, trebuie să ne comportăm în consecință dacă vrem să supraviețuim ca națiune.”