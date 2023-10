Un cetățean român a murit în războiul dintre Israel și Hamas

Un român cu dublă cetățenie, israeliană și română, a murit în războiul dintre Israel și Hamas, informează Ministerul de Externe. Bărbatul era soldat în armata israeliană, relatează Digi24.ro.

Anunțul a fost făcut luni de Ministerul de Externe de la București.

Deeply saddened by the loss of a dual 🇮🇱-🇷🇴 citizen serving in the @IDF. Our heartfelt condolences go out to the family of the victim. We stand in solidarity with Israel during this difficult times. 🇷🇴 firmly condemns the ongoing attacks on the 🇮🇱 population. @IsraelMFA

— MFA Romania (@MAERomania) October 9, 2023