Un general rus îi declară război lui „don-don” Kadîrov: „El dă ordine pe TikTok de pe o canapea luxoasă aflată la mii de kilometri de unitățile sale”

Generalul rus Alexander Lapin i-a declarat razboi lui Ramzan Kadirov dupa ce cecenul l-a învinovățit ca a pierdul orașul Liman din Ucraina. De asemenea, Lapin a ținut să ii dea o replică usturătoare lui Kadîrov. Kadirov a spus ca ar trebui sa fiu retrogradat la rangul de soldat, sa mi se retraga toate distinctiile si sa fiu trimis cu o mitraliera in mana pe linia frontului pentru a-mi spala rusinea cu sange. Si toate acestea pentru faptul ca m-as fi ascuns in Lugansk, la 150 de kilometri de unitatile mele.

„Ei bine, am luat exemplu de la Kadîrov, care stă la mii de kilometri de unitățile sale pe o canapea luxoasă, stând pe această canapea a cucerit în repetate rânduri Kievul și chiar s-a pregătit pentru un atac asupra Poloniei. Eu nu am avut o astfel de canapea luxoasă în Luhansk și am dat ordine nu la emisiunile TikTok, ci prin intermediul comunicațiilor speciale”, a transmis generalul, citat pe canalul rusesc de știri SOTA.

Pierderea de către Rusia a bastionului Liman, fiind astfel sub amenințare părțile vestice ale regiunii Lugansk, a atins un nerv pentru Kadîrov, akiatul lui Putin.

Kadîrov, care este apropiat de Putin de când tatăl său și fostul președinte al Ceceniei, Akhmad, care a fost ucis într-un atac cu bombă în anul 2004 la Groznii, în care a murit și un fotograf al Reuters, a sugerat ca Rusia ar trebui să ia în considerare folosirea unei mici arme nucleare tactice în Ucraina ca răspuns la această pierdere.

Avertismentul nuclear a ținut prima pagină a ziarelor, dar disprețul său public față de generalii de top ai Rusiei este semnificativ într-o Rusie în care critica publică a efortului de război din partea eșaloanelor superioare ale elitei a fost tabu.

„Nepotismul în armata nu va duce la nimic bun”, a declarat Kadîrov, adăugând că comandantul armatei ruse din zonă ar trebui sa fie deposedat de medalii și trimis pe linia frontului cu o armă pentru a-și spăla rușinea cu sânge.

Un astfel de dispreț public față de generalii care conduc războiul Rusiei este semnificativ, deoarece indică nivelul de frustrare din cadrul elitei lui Putin cu privire la desfășurarea războiului, străpungând în același timp narațiunea atent controlată a Kremlinului.

Kadîrov, care susține războiul și a trimis multe dintre unitățile sale cecene să lupte, a declarat că critica sa reprezintă adevărul amar despre o forță de luptă rusă care, potrivit lui, a permis unor mediocrități fără talent să dezamăgească țara.

Ministerul Apărarii nu a răspuns la o solicitare de comentarii. De asemenea, oficialii ruși spun că istoria războiului rusesc arată că luptele încep adesea prost până când armata poate fi organizată corespunzător.

Fiind întrebat despre comentariile lui Kadîrov cu privire la utilizarea unei arme nucleare, purtătorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat luni: „Șefii de regiuni au dreptul de a-și exprima punctul de vedere”, a declarat Peskov. „Chiar și în momentele dificile, emoțiile ar trebui totuși excluse din orice evaluare”.

După mai bine de șapte luni de război care a ucis zeci de mii de oameni și a declanșat cea mai mare confruntare cu Occidentul de la criza rachetelor din Cuba din 1962, chiar și cele mai elementare obiective de război ale Rusiei sunt departe de a fi atinse.

Vasta armată a unei foste superputeri a fost umilită pe câmpul de luptă de o forțăucraineană mult mai mică, susținută cu arme, informații și consiliere din partea puterilor occidentale conduse de SUA.

Luni, într-un nou eșec pentru Moscova, un oficial instalat de Rusia a confirmat avansurile ucrainene de-a lungul malului vestic al râului Dnipro în regiunea Herson din sudul Ucrainei, una dintre cele patru regiuni pe care Putin a afirmat spptămâna trecută că le-a anexat.

Putin spune că Rusia este acum blocată într-o bătălie existențială cu Occidentul, pe care il acuză că încearcă să îi distrugă țara. Rusia, spune el, va învinge în Ucraina – și a avertizat că abia acum începe să devină serios.

