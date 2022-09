Un istoric american recunoaște că l-a subestimat pe Putin: Nu este doar un bătrân bolnav care este gata să părăsească scena

Occidentul s-a lăsat înșelat de anumite aparențe și a realizat prea târziu cine este Putin și ce planuri are, consideră profesorul și istoricul american Mark Galeotti. El spune că Putin depinde de sistemul de propagandă și de oligarhi pe care și l-a creat.

„L-am subestimat pe Putin. Nu este doar un bătrân bolnav care este gata să părăsească scena, dar pe de altă parte nu putem nici să acceptăm propaganda rusă. Putin e un țar, în sensul că este monarhul absolut al sistemului și sistemul este acolo ca să se asigure că el are putere și și-o poate menține. Ca orice țar, el este dependent de acel sistem. El se bazează pe ce îi zic oamenii supuși lui, se bazează ca alți oameni să facă ceea ce el ordonă. Și acum cred că asta este ceea ce spunem legat de Ucraina. Putin poate avea puterea absolută în Rusia, dar dacă nu are informația corectă, dacă nu are analiza corectă, dacă oamenii nu pot face și nu pot duce la îndeplinire ceea ce el le dă de făcut, atunci se va găsi într-o poziție de slăbiciune”, spune istoricul într-un interviu publicat în „Adevărul”.

„Istoria va fi blândă cu Gorbaciov, însă nu la fel și cu Putin“

Recent, Mihail Gorbaciov, omul care a reformat Uniunea Sovietică, a fost înmormântat, iar Putin a refuzat să ia parte la funeralii. De ce atâta desconsiderare pentru fostul președinte?

Cred că în multe moduri Putin aproape că se definește ca fiind anti-Gorbaciov. Dacă te gândești cum a vorbit Putin despre perioada perestroika în Uniunea Sovietică și în special despre perioada dintre’89-’91, cu colapsul imperiului din Europa Centrală și al Uniunii Sovietice, din perspectiva lui, Gorbaciov a fost un prost, pentru că a încercat să reformeze ceea ce nu poate fi reformat. Gorbaciov a fost slab pentru că a refuzat să folosească forța ca să păstreze ce îi aparținea. Și, în cele din urmă, Gorbaciov nu era un patriot pentru că nu credea în puterea statului. Putin este în mod clar determinat să nu repete aceleași greșeli. Se va agăța de putere și se va folosi de putere atunci când va trebui. El vede patriotiosmul drept cea mai mare virtute.

Totuși, Gorbaciov și Elțîn l-au susținut cândva…

Din punctul lui de vedere, relația lor era destul de complexă, pentru că Gorbaciov l-a susținut în unele situații. Au fost niște lucruri pe care Putin le-a spus, cu care Gorbaciov era de acord și Vestul nu lua interesul Rusiei în serios. Dar, în mod fundamental, sunt doi oameni foarte diferiți și știm că Gorbaciov era foarte vocal cu privire la chestiuni care țineau de politica lui Putin. Gorbaciov nu a acceptat rezultatele ultimelor alegeri din Rusia, Gorbaciov era îngrozit de nouă confruntare din cauza războiului din Ucraina. Putin nu este un clasic, ar fi putut să înghită asta și să zică: „Ok, unul dintre marii fii ai Rusiei, câștigător de Premiu Nobel, este mort, deci pot să merg la înmormântarea lui“. Dar chiar și în ultimele momente, Putin a trebuit să își arate răutatea față de Gorbaciov.

Totuși, ce au avut în comun cei doi lideri, dincolo de ceea ce i-a despărțit?

Toți liderii trebuie să aibă ego-uri mari cât Siberia. Ca să ajungi la o asemenea putere, trebuie să crezi în tine că vei deveni o mare figură a istoriei. Mai mult decât atât, oricum trebuie să acceptăm că amândoi în felul lor erau patrioți. Sigur că vederea lui Putin cu privire la conceptul de patriotism înseamnă că trebuie să te ții de ce ai. În schimb, viziunea lui Gorbaciov despre patriotism înseamnă că trebuie să faci tot ce poți mai bine. Este mult mai ușor să vorbești despre diferențele dintre cei doi. Pentru mine, unul dintre punctele de comparație cele mai interesante este că Putin este clar foarte îngrijorat cu privire la locul lui în istorie, despre cum se vor gândi și se vor raporta la el generațiile viitoare.

Și pe Gorbaciov ce îl interesa?

Cu siguranță nu locul lui în istorie. Pe Gorbaciov îl interesa aici și acum și de cum și-a salvat sistemul. La început, a crezut că poate salva și partidul comunist. Gorbaciov încă este văzut destul de prost în Rusia, lucruri care se schimbă ușor, ușor. Istoria cred că va fi foarte blândă cu el, cam cum erau oamenii lui. În schimb, cred că istoria va fi mai puțin blândă cu Putin și va consemna eșecurile sale ca lider.

„Nu cred că Rusia încearcă să ocupe toată Ucraina”

Ce ar însemna o victorie a Rusiei, care ar ocupa Ucraina, iar astfel ar ajunge să aibă graniță comună cu România?

Sincer, nu văd posibil un asemenea scenariu. Din punctul de vedere al rușilor, acum se găsesc în cel mai bun scenariu la care se puteau așteapta: să controleze Donbassul și coridorul care leagă Rusia de Peninsula Crimeea. Dar până și asta va fi destul de dificil de păstrat. Dacă s-ar întâmpla ceva, să zicem că brusc ar fi un colaps, să spunem că Vestul s-ar opri din a susține economia ucraineană, care și așa abia supraviețuiește, atunci Ucraina ar pica, ceea ce le-ar deschide rușilor noi oportunități.

Dar și în acest scenariu, Ucraina, în special Ucraina de vest, care mărginește Europa, ar deveni pe termen lung greu de ocupat de către Rusia. Chiar dacă ar învinge armata ucraineană și dacă și-ar instala propriul lor guvern-marionetă la Kiev, am vedea proteste, manifestații zgomotoase. Vorbesc despre asta doar printr-un exercițiu de imaginație, pentru că altfel nu pot să cred că Rusia ar face asta. Cred că cele mai mari ambiții ale rușilor acum ar fi să ia teritoriu până la estul râului Dnipro și să lase restul să devină un alt stat. Nici măcar nu cred că ar încerca să cucerească întreaga Ucraină.

Cât credeți că va mai rezista Rusia sancțiunilor și Putin la putere?

După părerea mea, sancțiunile nu vor trage în jos economia Rusiei și nici nu vor forța o schimbare politică majoră. Economia Rusiei e încă stabilă, sunt foarte multe țări cu care ei continuă să aibă relații economice. Și dacă toate celelalte pică, putem vedea Rusia întorcându-se la stilul de economie sovietică, care era mult mai controlată de stat. Doar în acest mod disfuncțional ar putea fi în stare să supraviețuiască. Pentru rușii de rând, cred că experiențele lor vor deveni din ce în ce mai sovietice. Dar sistemul va reuși să supraviețuiască.

Realist vorbind, vom continua să fim într-o confruntare permanentă cu Rusia câtă vreme Putin se află la Kremlin. Chiar dacă războiul încetează, chiar dacă unele sancțiuni sunt ridicate, ceea ce este probabil să fie parte din prețul la care se așteaptă rușii, economia Rusiei nu își va reveni la nivelul dinaintea războiului. Investitorii nu se vor întoarce atât de repede în Rusia, probabil că tot le vor limita accesul la microcipuri și alte dispozitive care ar putea ajuta armata rusească. Dacă suntem norocoși, ne vom trezi cu o situație asemănătoare vârfului Războiului Rece.

Cât timp credeți că va mai dura acest război?

Cred că acest război va dura, dar asta poate însemna că se va termina anul viitor. Nu știu care este răspunsul corect. Cele două tabere sunt foarte departe una de cealaltă, nu este loc de negocieri consistente. Ambele părți se bazează pe faptul că ceva rău i se va întâmpla celeilalte. Ucrainenii speră că vor reuși să facă ceva substanțial așa încât să facă Kremlinul să realizeze că nu mai are sens să continue războiul. Rușii speră ca ori ucrainenii să cedeze, ori Vestul, mai mult Vestul. Pentru că dacă noi ne oprim din a le livra echipament militar și asistență financiară, atunci Ucraina chiar va fi în criză. Deci deocamdată, amândouă taberele speră ca într-un fel sau altul pe câmpul de luptă, fie că e cel militar sau economic, să apară o schimbare care să le avantajeze. Totuși, este posibil să nu se schimbe nimic. Poate Ucraina își recuperează Hersonul și Harkovul, mai ales Harkovul, Rusia va împinge mai mult către Donbass, linia frontului s-ar putea schimba înainte și înapoi, dar în esență nimic nu se va schimba în mod substanțial. Aș vedea acest război continuând cel puțin un an sau poate chiar mai mult. Sau nu. Să nu ai niciodată încredere când cineva îți spune că știe cum se va termina războiul.

