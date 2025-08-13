Una din trei persoane trecute de 60 de ani din Republica Moldova suferă de cel puțin o formă de abuz, cele mai frecvente fiind de ordin psihologic, economic și fizic

Una din trei persoane trecute de 60 de ani din Republica Moldova suferă de cel puțin o formă de abuz, cele mai frecvente fiind de ordin psihologic, economic și fizic. Pentru a combate izolarea și dependența, 30 de femei în etate au fost încurajate să-și redobândească demnitatea prin muncă. Au primit sprijin financiar și au pornit mici afaceri, de la grădinărit și apicultură, până la artizanat și patiserie.

Una dintre beneficiari este Zinaida Dica din satul Inești, raionul Telenești. Femeia a beneficiat de 12 mii de lei și a reușit să amenajeze o seră, în care crește legume de sezon.

„Eu mai aveam acasă încă o seră, dar am vrut una mai mare. Am mai adăugat noi bani și am cumpărat materiale ca sera să fie mai mare. Acum am două sere. În una plantăm roșii, iar în alta castraveți. Toamna când se termină sezonul roșiilor semănăm mărar și ceapă verde”, spune beneficiara proiectului.

O altă beneficiară este Varvara Cecoi, care și-a cumpărat materiale pentru diferite haine și jucării.

„Am beneficiar de proiectul mini-artizanat, mai exact lână, ață, de croșetat. Am putut să-mi procur anumite materiale, accesorii pentru jucării. Croșetez diferite obiecte: și pulovere și șalincă, jucării. Vreau să fiu în rând cu societatea. M-au readus la viață. Sunt participanta a diferitor târguri de caritate. Acolo croșetez jucării și mai dau în dar, chiar și vând câteva, fac bani pentru necesități, pentru că acum cei de vârsta noastră nu mai avem puteri să îndeplinim alte lucrări.”

Femeile au nevoie de sprijin, în special, de cel financiar, spun organizatorii proiectului.

„Prin acest proiect am reușit să ajungem la femeile noastre din localități. Am făcut parte la cele zece întâlniri unde s-a discutat cu femeile și cu echipele multidisciplinare. Din păcate atestăm dintr-o evaluare pe care am făcut-o în 2024 că femeile nu cunosc unde să se adreseze”, a declarat directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie, Viorica Țâmbalari.

„30 de femei au primit sprijin pentru a face activități generatoare de venit, mici afaceri. De fapt, sunt niște activități care să le dea și suport ca să învețe un domeniu, dar și ghidarea specialiștilor ca ele să aibă o afacere proprie. Femeile devin independente, participă în societate și sunt încurajate la orice vârstă să facă o activitate”, a menționat managerul de program, HelpAge Moldova, Dina Ciubotaru.

Proiectul „Prevenirea violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate” este implementat de HelpAge Moldova. Valoarea proiectul este de peste 400 mii de dolari, bani oferiți de Fondul de Sprijin al Națiunilor Unite pentru Eliminarea Violenței față de Femei.