UNFPA: India urmează să devină cea mai populată ţară din lume până la mijlocul lui 2023 şi să depăşească China cu aproape trei milioane de locuitori

India urmează să devină cea mai populată ţară din lume la mijlocul anului 2023 şi să depăşească China cu aproape trei milioane de locuitori, potrivit unor estimări publicate miercuri de către ONU, relatează AFP și News.ro.

Populaţia indiană va fi de 1,4286 miliarde de locuitori, iar a Chinei de 1,4257 de locuitori, se arată într-un raport al Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA) privind starea populaţiei mondiale.

Potrivit unor date oficiale publicate la începutul lui 2023, populaţia chineză a scăzut în 2022 pentru prima oară din 1960-1961, după ce o foamete, care a apărut în 1959, s-a soldat cu zeci de milioane de morţi, din cauza unor erori ale politicii economice a ”Marelui Salt Înainte”.

În mod paradoxal, această scădere a populaţiei Chinei intervine în pofida unei relaxări a politicii limitării naşterilor, în ultimii ani.

În urmă cu doar zece ani, chinezii aveau dreptul să aibă un singur copil.

Începând din 2021, ei pot să aibă trei copii.

Această scădere este imputată, în general, costului traiului, care a crescut puternic în China, la fel ca cel al ediucaţiei unui copil.

Nivelul mai înalt al studiilor femeilor conduce la o amânare a sarcinii.

FĂRĂ RECENSĂMÂNT

India nu dispune de nicio dată oficială despre numărul locuitorilor săi, pentru că nu a mai efectuat vreun recensământ din 2011.

India is now the most populous country in the world with 2.9 million (~ 30 Lakh) more people than China, according to the latest data from the United Nations Population Fund (UNFPA). #UNFPA #India #Population #China pic.twitter.com/2KqjZZ8Qzz

Un recensământ în India, care are loc o dată la zece ani, urma să aibă loc în 2021, însă a fost amânat din cauza pandemiei covid-19.

India surpasses China to become the world’s most populous nation with 142.86 crore people, says the United Nations.

According to UNFPA’s The State of World Population Report, 2023, India’s population has reached 1,428.6 million while China’s stands at 1,425.7 million, a… pic.twitter.com/kl3qexumkP

— ANI (@ANI) April 19, 2023