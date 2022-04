Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni Rusiei: Interdicția importurilor de cărbune, navele rusești nu mai au acces în porturile UE

Uniunea Europeană anunță al cincilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după imaginile cu atrocitățile comise de soldații ruși în Bucha, unde civilii au fost torturați, legați și împușcați, iar cadavrele lor au fost abandonate pe străzi sau îngrămădite în gropi comune.

„Rusia duce un război crud și nemilos împotriva populației civile a Ucrainei. Trebuie să menținem presiunea maximă în acest punct critic. Așa că astăzi propunem un al 5-lea pachet de sancțiuni”, a declarat, marți, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Oficialul european a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului:

1. Interdicția importurilor de cărbune din Rusia, în valoare de 4 miliarde de euro pe an, reducând o altă sursă importantă de venituri pentru Rusia.

2. O interdicție totală a tranzacțiilor pentru 4 bănci cheie rusești, printre care VTB, a doua cea mai mare bancă rusească.

3. O interdicție ca navele rusești și operate de ruși să aibă acces în porturile UE și o interdicție pentru operatorii de transport rutier din Rusia și Belarus.

4. Alte interdicții de export, în valoare de 10 miliarde euro, în domenii cruciale: semiconductori avansați, mașini și echipamente de transport.

5. Noi interdicții specifice de import, în valoare de 5,5 miliarde de euro.

6. Măsuri specifice cum ar fi interzicerea participării companiilor ruse la achizițiile publice în UE și excluderea oricărui sprijin financiar pentru organismele publice ruse.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.

We need to sustain utmost pressure at this critical point.

So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022