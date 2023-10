Ursula von der Leyen: „Republica Moldova a arătat în repetate rânduri cât de profund este angajată în calea sa de aderare la UE”

Șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a ajuns la Chișinău. Înaltul oficial a fost întâmpinat la Reședința de Stat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrul Dorin Recean, scrie Deschide.md.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa deTwitter, Ursula von der Leyen a sris că „Republica Moldova a arătat în repetate rânduri cât de profund este angajată în calea sa de aderare la UE”.

„Ai parcurs deja un drum lung, în ciuda atâtor obstacole și amenințărilor Rusiei la adresa democrației tale. Așa că sunt aici să spun: bravo, rămâneți concentrați și continuați treaba bună!”, a scris ea.

Moldova has shown time and again how deeply committed it is to its EU accession path.

You have come a long way already, despite so many obstacles and Russia’s threats to your democracy.

So I’m here to say: well done, stay focused and keep up the good work! pic.twitter.com/havI6WlbGx

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2023