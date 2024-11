Va lega puncte esențiale ale țării

Documentația necesară pentru proiectarea și execuția lotului 2B Grințieș – Pipirig (31,5 km), cel mai complicat tronson al Autostrăzii „Unirii” – A8, a fost înaintată vineri Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), conform Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), informează Agerpres.

Potrivit sursei citate, lotul respectiv este un proiect de o complexitate tehnică ridicată, deoarece include lucrări majore de artă (tuneluri, viaducte, poduri şi pasaje) şi volume considerabile de lucrări de excavare şi consolidări. Lungimea pasajelor şi a tunelurilor de pe acest lot este de aproximativ 20 de kilometri, echivalentul a aproape 70% din lungimea întregului lot: 16 tuneluri (cel mai lung, de 940 de metri); 60 de poduri şi viaducte (două poduri de peste 1.000 de metri lungime – cel mai lung fiind podul peste râul Bistriţa şi DN 15 – de 1.275 metri). “În criteriile de evaluare, am prevăzut acordarea unui punctaj pentru utilizarea BIM (Building Information Modelling) şi am stabilit criterii pentru a încuraja incluziunea socială, respectiv angajarea persoanelor din judeţele Neamţ, Harghita, Mureş, Iaşi, Bacău şi Suceava”, a precizat, în comunicat, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu. Durata de realizare a acestui proiect este de 54 de luni, dintre care 14 luni etapa de proiectare şi 40 de luni pentru execuţie. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) va fi stabilit după validarea din partea ANAP. Lotul 2B, care se desfăşoară în judeţul Neamţ, include un nod rutier lângă Tulgheş (UAT Grinţieş), conexiune cu lotul 2 A şi o descărcare provizorie la Est, conexiune cu lotul 2 C (Pipirig-Vânători Neamţ/Leghin) pentru a asigura funcţionalitatea independentă.

Secţiunea de munte Sărăţeni-Pipirig de pe Autostrada “Unirii”- A8 are o lungime de 116 kilometri şi include patru loturi: Lotul 1C Sărăţeni – Joseni (32,4 km) – publicat în SEAP, cu termen pentru depunere ofertelor 16 decembrie 2024; Lotul 1D Joseni – Ditrău (14,4 km) – publicat în SEAP, cu termen pentru depunerea ofertelor 25 noiembrie 2024; Lotul 2A Ditrău – Grinţieş (37,9 km) – publicat în SEAP, cu termen pentru depunerea ofertelor 19 decembrie 2024; Lotul 2B Grinţieş – Pipirig (31,5 km) – documentaţie transmisă, spre validare, către ANAP pe data de 1 noiembrie 2024.

