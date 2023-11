Valeriu Munteanu, vicepreședintele AUR România, a lansat la Chișinău două cărți despre bătălia pentru limba română

Vicepreședintele AUR, Valeriu Munteanu, a lansat cărțile „Bătălia juridică pentru limba română în Basarabia” și „Cum am adus Crăciunul în Basarabia”.

Operele literare relatează despre „firul juridic prin care a mers limba română în Basarabia de la 1944 până în ziua de astăzi” și „Chinurile pe care le-a avut Calendarul creștin ortodox în Basarabia”, precum și efortul autorităților de a păstra o individualitate a moldovenilor încercând să demonstreze că aceștia ar fi altceva decât români, transmite IPN.

„Pe 5 decembrie se împlinesc zece ani de la hotărârea Curții Constituționale cu privire la constituționalizarea Declarației de Independență. La baza acestei hotărâri a Curții Constituționale se află o sesizare pe care am scris-o în calitate de deputat cu alți colegi din Partidul Liberal. Aceasta a fost fundamentul prin care limba română a ajuns în Constituție. Cu ocazia a zece ani de la hotărârea Curții m-am gândit să scriu o carte prin care să fie stabilită o bornă arhetipală în acest sens prin care le explicăm românilor de pe ambele maluri ale Prutului bătăliile juridice care au fost duse pentru limba română în Basarabia”, a comunicat Valeriu Munteanu.

Autorul a adăugat că în decembrie 2023 se împlinesc zece ani de la adoptarea legii privind sărbătorirea Crăciunului în Republica Moldova în data de 25 decembrie. „La baza acestei legi stă un proiect de lege pe care l-am semnat în calitate de deputat și am considerat că trebuie cu această ocazie să povestim românilor de pe ambele maluri ale Prutului chinurile nesfârșite ale Calendarului creștin ortodox în Basarabia, de unde venim, unde suntem și încotro mergem în aceste sens. Ambele cărți le-am văzut ca o contribuție minimă pe care am putut s-o duc la demantelarea redutelor moldovenismului prin care se încearcă să se statueze că românii din Basarabia ar fi altfel de români decât cei din întreaga România”, a spus Valeriu Munteanu.

Claudiu Târziu, președintele Institutului de Studii Politice Conservatoare „Mihai Eminescu”, a menționat că Valeriu Munteanu și-a făcut o datorie de onoare din a pune pe două coloane o luptă extrem de importantă pentru identitatea românească și tradiția românească. „Miza acestor cărți nu este acea de a-l ridica pe un piedestal de autor pe cel care le semnează, ci pentru a pune în lumină lupta unei generații întregi, acea generație care a făcut posibilă Declarația de Independență care ar fi putut și ar fi trebuit urmată de reunificarea Basarabiei cu România, așa a fost gândită de cei care au scris declarația și au lansat-o public. Din păcate, acest al doilea pas nu s-a făcut și nu din pricina dvs., a fraților noștri de dincoace de Prut, ci din pricina noastră, a celorlalți, care ne-am lăsa conduși de oameni politici fără conștiință națională, fără atașament și preocupare pentru interesul național și care în bună măsură au trădat nu doar idealurile noastre, ci și obiectivele cele mai ușor de atins, iar unul dintre ele era al reunificării”, a declarat Claudiu Târziu. Potrivit lui, cărțile lansate „ne ajută să vedem de ce suntem în stare, ne dau argumente și ne dau forța sufletească, de aceea ele sunt importante și trebuie citite”.

Iulian Rusanovschi, avocat, lector universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, a menționat că sunt cărțile care cu adevărat demantelează două vârfuri de lance pe care le-a folosit Imperiul Rus în politica sa de deznaționalizare a românilor din Basarabia. Referindu-se la cartea „Bătălia juridică pentru limba română în Basarabia”, lectorul a menționat că pe timpul lui Stalin a fost încetățenită limba moldovenească ca o limbă deosebită de cea română. „Stalin inventează poporul moldovenesc ca unul deosebit de poporul român și de atunci începe o propagandă asiduă de care nici astăzi nu am scăpat în totalitate”. „Este o lucrare care trebuia să fie scrisă, fiindcă cei care nu-și cunosc trecutul, nu-și cunosc istoria, riscă să o repete”, a menționat Iulian Rusanovschi.

Potrivit lui, a două lucrare semnată de Valeriu Munteanu, „Cum am adus Crăciunul în Basarabia”, abordează o temă nu doar legală, dar și un subiect spiritual sau canonic. „În această lucrare autorul reușește să folosească niște sintagme pe de o parte ironice, pe de altă parte, excepționale, cum ar fi „ocupația canonică a Republicii Moldova. „Mitropolia Basarabiei, deși este de rit vechi, are permisiunea pentru toate parohiile care doresc să serbeze Crăciunul pe 25 decembrie să o facă fără nicio problemă și era sănătos și natural ca 25 decembrie să fie o zi liberă conform legii, nu doar în baza hotărârii de Guvern, o luptă uriașă pentru care a dus-o autorul cărții”, a precizat lectorul universitar.

Cărțile au fost lansate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

