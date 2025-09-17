Vasile Costiuc, despre captura de 20 de milioane de lei: Nu e Șor! Eu cred că partidul finanțat cu sume uriașe de bani este partenerul PAS din 2019, Blocul cel mare de stânga dar nimeni nu îi pronunță numele lui Igoraș ”kuliokarul”

Am câteva întrebări retorice pentru oamenii care judecă și vreau să scrieți în comentarii noutățile fierbinți de astăzi, care au fost date cu titlu de știre bombă! Știre bombă! Și săptămâna trecută vorbim despre 20 de milioane de lei care au fost depistați în urma perchezițiilor, arestărilor. Numai nu știu cine i-a arestat, cum i-au arestat, dar am văzut niște mese ca la biserică, când se aduc colaci pline cu pace. O pacoste de bani. 20 de milioane, au titrat știrile astăzi, 20 de milioane de lei. Bani care erau destinați pentru campania electorală. Foarte bine și frumos. Eu chiar m-am bucurat. Poliția lui Cernăuțean. Felicitări! Săptămâna trecută, din nou au fost depistați 6 milioane. 7 milioane.

Întrebarea mea retorică pentru cei care bat din palme și spun bravo Cernăuțean: Șor nu este prezent în campania electorală. 4-5 partide de ale lui Șor au fost excluse. Cine erau beneficiarii acestor sume uriașe de bani? Eu doar întreb cine? Pentru că acolo se dau și niște înregistrări, interceptări. Când niște doamne vorbesc între ele, își spun Haidem la soprane, haidem acolo! Cui? Cui erau destinați sumele astea de bani? Șor n-are candidați, n-are partide. Eu cred și punctul meu absolut subiectiv este clar un partid finanțat uriaș, cu sume uriașe de bani, care este partenerul Maiei Sandu din 2019. Toată lumea îl știe. De ce în presa noastră nu a fost scos nici un sunet? Că de fapt partidul mega uriaș despre care se vorbește că ar putea să întreacă partidul PAS la aceste alegeri este beneficiarul acestor sume uriașe de bani.

Zeci, zeci de milioane de lei, poate de euro. De ce nu pronunță nimeni numele acestor beneficiari? De ce poliția lui Cernăuțean a oprit sume uriașe de bani, le-a pus pe masă, le-a sechestrat și le-a dus? De ce n-ați dus sumele de bani până la destinație? Când ajung concret la oamenii politici de la Chișinău, care sunt beneficiarii acestor sume de bani, ca toată societatea să vadă? Ghiță, Gheorghe, Grigoraș, alias Kuliok, beneficiarul final al acestor bani? Și mai departe, cum se implică acești bani în campania electorală? Eu doar întreb. Eu doar întreb guvernarea PAS? De ce și cine sunt beneficiarii acestor bani? Ușor, ușor, doar nu concurează.

Șor nu mai este în cursa electorală. Șor n-are. Sau care-i și partidul lui Șor? Ori blocul ăsta mare, care are pretenții de a fi primul în rezultatul electoral. Ori PAS-ul se teme să vorbească public despre beneficiarii efectivi ai acestor bani. Vă temeți? Vă spunem noi, beneficiarii, probabil sunt partenerii politici pe care nu i-a atins în ultimii patru ani guvernarea de la Chișinău. Ușurel, comod, Șor era comod. Cât nu era campanie electorală, tot era vinovat Șor. Ușor candidează partidele criminalului. Partidul Șor, prin extensie, cum se numea Blocul Victoria, blocul Pobeda, blocul nostru. Și astăzi toate blocurile astea nu mai sunt prezente. Banii ăștia, dacă era vorba de milioane și zeci de milioane, proteste doar noi nu vedem proteste. Să fie organizate autocare, autobuze, să vină la Chișinău, unde se duc banii ăștia? De ce s-au oprit la jumătate de drum și i-au pus pe masă? Ce e cu sperietorile astea? Eu cred că guvernarea trebuie este obligată să răspundă.

Cui erau destinați aceste sume uriașe de bani? E vorba de zeci de milioane. Cum acolo? Igor Grosu Vreau să-l întreb pe Igor Grosu. Personal, pe Igor Grosu, că Recean, în general e…. am văzut știrea de astăzi că două tone și jumătate de heroină, marijuana a fost arestată. Probabil Guvernul o să rămână fără resursă pe următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante din punct de vedere electoral. O să rămân fără rezerve strategice Guvernul nostru, dar îl întreb pe Igor Grosu nu cumva prietenul ăsta al vostru, care voi spuneți că n-aveți probleme cu care ați făcut în 17 raioane, ați făcut alianță? Nu cumva el e beneficiarul efectiv la zecile de milioane?

Nu cumva vă temeți să-i pronunțați numele pe televizoare? Nu cumva el e? Doar întreb domnu Grosu, eu nu dau cu parul? Eu nu învinuiesc. Eu nu-s procuror, eu doar întreb că Șor e acuzat, dar nu participă, Dar este unul care participă și care ar putea să vă fie aliat. Și acum voi îi mai umblați la dinți, îi umblați prin buzunare să-i arătați că voi sunteți forța. Cu Cernăuțeanu îi luați câte 20 de milioane, dar vă temeți să le spuneți la oameni că de fapt banii sunt destinați unui bloc mare, mare, electoral, de stânga, Ăla mare, zeci de milioane, așa-i?