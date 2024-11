Veniturile Grupului XTB au crescut cu peste 79% în trimestrul 3, până la 121,1 milioane euro, iar profitul net cu 80%, la 52,5 milioane euro

XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale, anunţă că a înregistrat, în trimestrul al treilea al anului un profit net de 52,5 milioane euro, cu 80% mai mult, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în timp ce veniturile au urcat cu 79,2%, la 121,1 milioane euro. Veniturile grupului pentru primele 9 luni din acest an au fost de 338,7 milioane euro, iar profitul net de 159,9 milioane euro. ”XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale, anunţă că a înregistrat, în trimestrul al treilea al anului, peste 100.000 de clienţi noi, adică o creştere anuală de 60%, şi un profit net de 52,5 milioane euro, cu 80% mai mult, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Veniturile Grupului XTB au crescut cu 79,2% de la an la an, atingând un record de 121,1 milioane euro”, anunţă grupul. În primele nouă luni din 2024, 340.420 de clienţi noi au ales compania, depăşind totalul pentru întregul an 2023. ”Vorbim, astfel, despre o creştere aproape exponenţială, înregistrată în contextul volatilităţii ridicate a pieţelor financiare, în special a burselor de mărfuri în lunile iulie şi august. În egală măsură, la această dezvoltare a contribuit şi numărul în creştere al clienţilor şi nivelul ridicat al activităţii lor de tranzacţionare”, precizează grupul. În al treilea trimestru al anului 2024, costurile totale s-au ridicat la 53,7 milioane euro, cu 14 milioane euro. mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Majorarea costurilor este asociată cu dezvoltarea rapidă a companiei şi provine, în principal, din creşterea cheltuielilor privind angajaţii (+5,2 milioane euro), a costurilor de marketing (+4,4 milioane euro) şi din comisioanele plătite prestatorilor de servicii de plată pentru depozitele clienţilor în conturile de tranzacţionare (+2,9 milioane euro). „Clienţii noştri din România au avut un rol important în atingerea acestor performanţe, ceea ce reflectă încrederea lor în XTB şi în angajamentul nostru de a le oferi cele mai avansate soluţii de tranzacţionare”, declară Irina Cristescu, General Manager XTB România. În al treilea trimestru din 2024 clienţii XTB au devenit mai activi în ceea ce priveşte investiţiile în acţiuni şi ETF-uri, ceea ce a condus la o creştere de 123%, faţă de anul precedent, a cifrei de afaceri pentru aceste instrumente, ajungând la 2,22 miliarde euro.

După primele trei trimestre ale anului 2024, aproape 80% din tranzacţiile efectuate de noii clienţi XTB pe pieţele UE au vizat acţiunile, fondurile ETF şi Planurile de Investiţii (care au la bază ETF-uri). În acelaşi timp, investitorii profită de dobânda la fondurile neinvestite, aspect evident prin creşterea semnificativă a depozitelor nete, care au ajuns la o valoare totală de 529,6 milioane euro la sfârşitul ultimului trimestru. Este vorba despre o creştere de 197% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. „Al treilea trimestru a reprezentat o perioadă de succes pentru noi, atât veniturile, cât şi profitul operaţional înregistrând o creştere semnificativă în comparaţie cu rezultatele din anul precedent. Acest lucru confirmă faptul că strategia noastră de afaceri este pe drumul cel bun. Obiectivul nostru rămâne extinderea ofertei de produse, pentru a ne asigura că există instrumente potrivite atât pentru strategiile de investiţii active, cât şi pentru cele pasive”, a adăugat Omar Arnaout, CEO al XTB. În al treilea trimestru al anului 2024 XTB, a atras 108.100 de clienţi noi, depăşind obiectivul trimestrial de 65.000 până la 90.000. Până la sfârşitul lunii septembrie, numărul total de investitori care utilizează platforma de investiţii şi aplicaţia mobilă XTB a ajuns la 1,21 milioane, în creştere de la 826.000 în aceeaşi perioadă din 2023. De altfel, în ultima lună (1-29 octombrie), 44.000 de investitori s-au alăturat XTB. Numărul utilizatorilor activi a înregistrat, de asemenea, o creştere, atingând un nivel record de 474.000 la sfârşitul trimestrului al treilea, comparativ cu 281.100, cu un an în urmă. Anul 2024 este marcat de noi produse de investiţii la XTB. De exemplu, în al treilea trimestru, compania a introdus un cont individual de pensii (IKE) în Polonia, care permite investiţii cu avantaje fiscale menite să îmbunătăţească economiile. În trimestrele următoare segmentul de produse de investiţii pe termen lung va fi extins în mai multe sucursale. De asemenea, de la începutul lunii octombrie, clienţii XTB din Cehia şi Portugalia au acces la un portofel virtual cu un card multi-valută în cadrul aplicaţiei. Această funcţie suportă plăţile fără numerar în magazine, tranzacţiile mobile şi retragerile de numerar fără contact de la bancomatele din întreaga lume. Şi acest serviciu va fi disponibil în următoarea perioadă pe piaţa din România.

