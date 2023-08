VIDEO. 6 morţi în Slovenia, în ”cea mai gravă catastrofă naturală” de la independenţă, în 1991, şi pagube considerabile din cauza unor inundaţii cauzate de ploi

Bilanţul unor inundaţii istorice în Slovenia, în urma unor ploi torenţiale începând de joi, a ajuns la şase morţi, iar operaţiuni de curăţare continuau cu ajutorul unor state membre ale Uniunii Europene (UE), în urma unor pagube considerabile cauzate de intemperii, relatează News.ro.

”Cea mai gravă catastrofă naturală” de la independenţa din 1991, în opinia premierului Robert Golob, ploi torenţiale au inundat începând de joi o mare parte a centrului şi nord-estului ţării, perturbând circulaţia.

The extreme flooding in Slovenia has caused hundreds of millions of dollars worth of damage and killed at least three people, according to the country’s prime minister, Robert Golob. The devastating weather has been labelled the country’s worst-ever natural disaster. pic.twitter.com/U7i2AeTiAc

— Sajjad (@Sajjad57678616) August 7, 2023