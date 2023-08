VIDEO. Acțiunea secretă care înspăimântă zeci de mii de tineri ruși. Șir uriaș de bărbați mânați cu forța înspre dubele poliției

Imagini filmate pe ascuns într-un cartier periferic al Moscovei au fost făcute publice pe canale de Telegram.

Mai multe surse de informații rusești și ucrainene indică faptul că Moscova a decretat de câteva săptămâni, fără tevatură mediatică, desfășurarea unei noi campanii de recrutare pentru frontul din Ucraina.

Mai multe mărturii în acest sens, ale unor soldați care au beneficiat de o instrucție minimă înainte să fie trimiși în război, au apărut pe rețelele sociale.

O filmare recentă surprinde o coadă uriașă de oameni aliniați înspre dube ale Poliției.

As I stated before, a large scale "ghost" mobilization is underway in Russia. By "ghost" I mean that it is kept invisible to the Russian public for domestic political reasons but it haunts the minds of young men — especially Muslim migrants from the Middle East and other ethnic… pic.twitter.com/jLlRA1DzeO

