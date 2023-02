VIDEO. ALARMANT! Moscova a atacat cu o dronă navală un pod de lângă Odesa folosit pentru livrarea de arme occidentale prin România

Rusia a lovit un pod foarte important din regiunea ucraineană Odesa, acesta fiind primul atac rusesc cu o dronă navală de la începutul războiului din Ucraina, informează The Independent.

Camerele de supraveghere montate în zona podului Zatoka au surprins momentul în care un obiect care se deplasează pe apă se apropie foarte repede de țintă înainte să explodeze. Comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, a spus că se teme că folosirea de aparate navale fără echipaj pun în pericol transportul civil din Marea Neagră.

Surveillance footage possible showing the Zatoka bridge near Odesa being hit by what looks like a naval suicide drone. #Ukraine #Odesa pic.twitter.com/E7IlTuyzSW

— (((Tendar))) (@Tendar) February 10, 2023