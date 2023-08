VIDEO. Alertă în Rusia după doborârea avionului lui Prigojin. Mercenarii Wagner au promis răzbunare: ”Chiar și în Iad, el va fi cel mai bun”

Agenţia Federală de Transport Aerian din Rusia, Rosaviatsia, a confirmat că Evgheni Prigojin se afla la bordul avionului care s-a prăbuşit în regiunea Tver.

Astfel, potrivit sursei citate, la bord se aflau 7 pasageri și trei membri ai echipajului. Printre pasageri se mai afla și Dmitri Utkin, ”mâna dreaptă” a lui Prigojin.

Moartea lui Prigojin a fost confirmată și pe canalul de Telegram Grey Zone, despre care se crede că are legături cu gruparea de mercenari înființată de acesta.

”Şeful Grupului Wagner, un erou al Rusiei, un adevărat patriot al țării sale – Evgheni Viktorovici Prigojin a murit ca urmare a acţiunilor trădătorilor Rusiei. Dar, chiar şi în Iad, el va fi cel mai bun! Glorie Rusiei!”, se arată în mesaj.

Menționăm că avionul de mici dimensiuni în care s-ar fi aflat Prigojin s-a prăbușit miercuri, 23 august, în apropiere de satul Kujenkino, în regiunea Tver, situată în vestul Rusiei, în timp ce se îndrepta de pe aeroportul Șeremetievo din Moscova spre Sankt Petersburg.

Potrivit unor surse, avionul ar fi fost doborât de sistemele de apărare rusești.

Autoritățile ruse au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru ”încălcarea reglementărilor de securitate în transportul aerian.”

Mercenarii Wagner au jurat răzbunare

Mercenarii Wagner care s-au dus în Belarus după revolta eșuată din Rusia ar fi pornit spre granița cu Ucraina, relatează BBC. Miercuri seară, unele tabere au fost demontate. ”Convoaiele se îndreaptă probabil către granița cu Belarus”, a transmis Centrul de Rezistență din Belarus. Sursa citată a precizat că retragerea acestora nu a fost autorizată de guvernul din Belarus.

”Dacă informațiile despre moartea lui Prigojin se confirmă, vom organiza un al doilea ”Marș al Justiției” la Moscova”, au transmis mercenarii miercuri seară, adresându-se conducerii de la Kremlin.

Official address of the movement "Wagner, Play":

"There are rumours about the death of the head of Wagner PMC Yevgeny Prigozhin. We directly say that we suspect the Kremlin officials led by Putin of an attempt to kill him!

If the information about Prigozhin's death is… pic.twitter.com/SAonnRyXfb

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023