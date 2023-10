VIDEO. Armata israeliană a bombardat Universitatea Islamică din Gaza: „Hamas a transformat o instituție a cunoașterii într-o instituție a distrugerii”

Armata israeliană a publicat pe rețelele sociale o înregistrare video cu bombardarea Universității Islamice din Gaza, considerată a fi „un centru operațional, politic și militar al Hamas”, transmite Digi24.

„Hamas a transformat o instituție a cunoașterii într-o instituție a distrugerii”, se arată în comunicatul ministerul israelian al Apărării (IDF) care însoțește clipul video postat pe X/Twitter.

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction.

A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University.

Hamas transformed a university into a training camp for weapons… pic.twitter.com/pWKxR8Dhmd

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023