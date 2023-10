VIDEO. Armata israeliană: Hamas a folosit în asalt vehicule deghizate în mașini ale poliției israeliene. Teroriștii au reușit să ducă vehicule militare israeliene, inclusiv jeep-uri înarmate, înapoi în fâșie

Forțele de apărare israeliene au declarat marți, că analizele lor preliminare au arătat că Hamas avea aproximativ 20 de vehicule deghizate pentru a părea israeliene, care au fost folosite pentru a transporta teroriștii în Israel la începutul atacului lor criminal, transmite Ynetnews.com și G4media.ro.

Printre vehiculele folosite de teroriști se numără unele care erau marcate ca aparținând unor comandanți de rang înalt ai Hamas, vehicule Savannah mari pentru transportul unui număr mare de teroriști, cel puțin opt motociclete de teren care au fost printre primele care au încălcat frontiera și au preluat controlul asupra bazelor FDI și între cinci și șase camionete pentru incursiuni ulterioare.

Teroriștii au folosit vehicule deghizate în mașini ale poliției israeliene, cu care au planificat incursiuni mai departe sau au încercat să ajungă mai adânc în țară. Aceste vehicule erau echipate cu lumini de poliție albastre.

CRAZY: footage of Israeli motorcycle police officer gunning down a Hamas insurgent who had stolen a police car #Gaza #GazaUnderAttack #geopolitics #HamasAttacks #Israel #IsraelAttack #IsraelPalestineWar #Palestine #PalestineIsraelwar pic.twitter.com/H6HepVuaVO

Într-un caz, un vehicul aparținând teroriștilor Hamas a fost capturat de forțele IDF cu un turist francez care fusese răpit de la o petrecere rave în sudul Israelului, ascuns în compartimentul de marfă. Încă nu este clar câte alte vehicule a reușit Hamas să ducă înapoi în Fâșia Gaza, dar succesul său a fost atât de mare încât a reușit să captureze cel puțin trei jeep-uri blindate ale FDI, dotate cu echipamente de comunicare avansate.

Majoritatea armelor și echipamentelor militare cu care s-au infiltrat forțele Hamas nu au fost folosite, deoarece teroriștii au fost uciși în prealabil. De exemplu, la festivalul de muzică de lângă Kibbutz Re’im, forțele de securitate au găsit zeci de mine claymore, sute de încărcătoare de muniție umplute și zeci de grenade de mână de fabricație sovietică. Acest lucru a determinat forțele să creadă că Hamas plănuise să ucidă mult mai mulți israelieni.

Two #Hamas terrorists carrying several assault rifles stole a car from a Kibbutz in the south of #Israel. While they were driving, #Israeli Police found them, chased them and hunted them. pic.twitter.com/qdtZsJUoYN

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 9, 2023