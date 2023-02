VIDEO. Armata Ucrainei susține că a distrus un nou centru de comandament al rușilor. Momentul comic care a urmat

Forțele armate ucrainene au publicat miercuri o nouă înregistrare video dramatică despre care afirmă că arată distrugerea unui centru de comandament rusesc.

Ministerul ucrainean al Apărării a precizat pe pagina sa de Twitter că lovitura aparține Brigăzii 28 de Artilerie și a unei unități de recunoaștere aeriană din cadrul Gărzii Naționale a țării.

The gunners of the 28th Brigade, together with the air reconnaissance of the 4th brigade of the National Guard, have destroyed the command post and ammunition depot of the occupiers.

pic.twitter.com/UM2nAUJcEZ

