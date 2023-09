VIDEO. Atac cu drone în apropierea cartierului general militar din sudul Rusiei, în Rostov pe Don

Videoclipuri din rețelele de socializare, geolocalizate de CNN, arată un atac cu drone joi, 7 septembrie, în apropierea cartierului general militar de sud al Rusiei, situat în Rostov pe Don.

Explozia a avut loc la mai puțin de un kilometru de clădirea militară de pe Budonnovski Prospekt, în sud-vestul orașului.

Russian media report explosions after drone attacks in Rostov-on-Don (in the area of South military district headquarters), Moscow region (in the area of Zhukovsky international airport) and Bryansk.

Videos of an explosion from a reported UAV attack in Rostov-on-Don. Baza says this was not far from the Southern Military District HQ. It appears the UAV landed in the street. https://t.co/AdGWyQr17Whttps://t.co/y3sQweLJUZhttps://t.co/SCTRU03IlNhttps://t.co/ZXXzT71doz pic.twitter.com/sUgLQvPX4C

— Rob Lee (@RALee85) September 7, 2023