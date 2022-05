VIDEO/ Bătrâna de 87 de ani care a scăpat cu viață din Al Doilea Război Mondial, dar și din infernul rușilor: „Putin are atât de pătate de sânge încât niciun Dumnezeu nu îl va ierta vreodată”

O bătrână din Mariupol spune că ce a trăit acum, în timpul invaziei ruse, este chiar mai grav decât ce i s-a întâmplat pe vremea când Leningradul a fost atacat de armata germană.

Elvira Borts are 87 de ani şi este o supravieţuitoare a Holocastului. Femeia a povestit pentru Radio Europa Liberă cplipele de groază prin care a trecut după ce armata rusă a intrat în Mariupol. Ea şi soţul ei au scăpat din infern după o lună în care a fost nevoită să trăiască sub asediul ruşilor. Acum, cei doi sunt în siguranţă la Kiev.

„Când am auzit că trupelor ruse li s-a ordonat să invadeze Ucraina și că civilii nu ar trebui să își facă probleme deoarece nu vor fi atacați, am fost terifiată. Când a început asediul asupra orașului Mariupol, a fost ca la Leningrad, doar că mai rău. Simțeam că o zi are 48 de ore deoarece o zi se simțea cât două în timpul bombardamentelor. Militarii ruși știau ce trebuie să facă: civilii erau principalele ținte. Și asta s-a întâmplat. Nu am copii sau nepoți fiindcă corpul meu nu s-a dezvoltat complet în timpul Holocaustului. Din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial, am pierdut șansa de a avea copii”, a menționat femeia.

Elvira Borts este de profesie inginier şi a fost unul dintre specialiştii care au participat la proiectarea oraşului.

„Am luat parte la crearea noilor clădiri din Mariupol și acum sunt distruse. Am văzut cum capul unui om care stătea pe o bancă a fost smuls de o bombă, iar corpul lui a zăcut în stradă câteva zile. Chiar Vladimir Putin a spus că legile și tradițiile fiecărei țări ar trebui să fie respectate. Și ce a făcut? Are mâinile atât de pătate de sânge încât niciun Dumnezeu nu îl va ierta vreodată”, a mai declarat femeia.

87-year-old Elvira survived the Holocaust and the Nazi siege of Leningrad. She told @radiosvoboda that what she witnessed in Mariupol was worse. pic.twitter.com/nPCIAlzHo8 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) May 3, 2022

Sursa: Observatornews.ro

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!