Reunirea cu România nu este doar un ideal istoric, ci o soluție practică pentru a scoate Republica Moldova din stagnare și sărăcie. Este mesajul transmis de liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, care subliniază că doar Reîntregirea va aduce o schimbare fundamentală în economia regiunii, implicit pentru agricultură.

„Fraților, am spus de multe ori: un stat puternic se sprijină pe o economie sănătoasă. Fără economie, toate promisiunile sunt vorbe în vânt. De aceea, când vorbim despre viitorul economic, trebuie să vorbim despre Unire”, a declarat Volosatîi.

Printre principalele efecte ale Reîntregirii, Boris Volosatîi a menționat eliminarea controalelor abuzive și a concurenței neloiale, acces la credite mai ieftine și servicii financiare transparente, drumuri și infrastructură modernă, energie sigură și locuri de muncă mai bine plătite, protecție reală pentru investiții și afaceri, garantată de Uniunea Europeană, subvenții și fonduri europene pentru agricultură, respect pentru țăran și produse locale, acces la o piață de desfacere de peste 500 de milioane de consumatori, salarii și pensii crescute, după standardele României, pentru ca oamenii să nu mai fie forțați să plece, valorificarea potențialului agricol și turistic al Basarabiei, cu frontierele eliminate și siguranța proprietăților, afacerilor și a cetățenilor, sub protecția NATO și a Uniunii Europene.

„Agricultura va primi fonduri și subvenții europene, iar țăranul va fi respectat, nu umilit. Alegerea e simplă: stagnare și sărăcie sau dezvoltare și siguranță prin Reunirea cu România. Unirea face Puterea!”, a conchis Boris Volosatîi.