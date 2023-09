VIDEO. Cine i-a vândut pe cei 34 de ofițeri ruși uciși cu o singură lovitură la Sevastopol: Colegii neplătiți și batjocoriți sistematic de Moscova

O investigație a presei ucrainene relevă sursa informațiilor care au permis atacul devastator de mare precizie executat asupra Comandamentului Forțelor ruse la Marea Neagră din Sevastopol: 34 de ofițeri de rang înalt au fost uciși, potrivit Kievului, inclusiv amiralul care conducea flota, iar cel puțin 105 oameni au fost răniți.

Fiindcă nu și-au primit salariile, ofițerii ruși au decis să divulge informații sensibile despre flota Moscovei de la Marea Neagră unei mișcări partizane ucrainene, a informat presa ucraineană.

Rezistența ucraineană a declarat într-un interviu recent pentru Kyiv Post că a reușit să adune informații despre comandanții ruși de rang înalt de la ofițerii care au fost frustrați că Moscova nu le-a plătit salariile la timp. Ofițerii au fost despăgubiți financiar în schimbul informațiilor, care au fost apoi transmise agențiilor de stat și se pare că au planificat atacul de săptămâna trecută asupra sediului Flotei Mării Negre.

„Numai întârzierile plăților nu forțează forțele armate ale Federației Ruse să meargă împotriva autorităților ruse”, a declarat un purtător de cuvânt al mișcării partizane a ucrainenilor și tătarilor din Crimeea (ATEȘ), pentru Kyiv Post, care a dezvăluit detalii despre aranjament, luni 25 septembrie. „Dar recompensa financiară îi ajută doar să decidă asupra cooperării cu mișcarea ATEȘ, servește ca un stimulent suplimentar”.

Nu este clar câți bani au fost oferiți ofițerilor ruși și nici identitatea acestor ofițeri nu este cunoscută. Totuși, ATEȘ a spus că au acces la activitățile conducerii Flotei Mării Negre. Grupul a spus că informațiile au fost transmise agențiilor de stat precum Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Direcția Principală de Informații (GUR), cea din urmă fiind cunoscută că lucrează cu partizani pentru a ajuta la lovirea pozițiilor rusești din Crimeea.

„Armata rusă este foarte conștientă de existența mișcării partizane și încearcă prin toate forțele și mijloacele să o suprime și să identifice agenții noștri”, a spus purtătorul de cuvânt al ATEȘ. „Rezistența tot mai mare din Crimeea îi derutează foarte mult”.

Comandantul Flotei ruse la Marea Neagră, amiralul Viktor Sokolov, se numără printre cei 34 de ofițeri ruși uciși, vineri, 22 septembrie, în atacul cu rachete executat asupra cartierului general din Sevastopol.

Alți 105 ofițeri au fost răniți, întrucât în momentul atacului avea loc o amplă ședință. Anunțul a fost făcut astăzi de responsabilii ucraineni.

Philip Ingram, analist militar spune că „operațional, lucrurile merg foarte bine pentru ucraineni. Și multe sunt opera acestui bărbat, locotenent-general Budanov, șeful Serviciului de Informații al armatei. Are numai 37 de ani. Recent a descris câteva dintre operațiunile pe care le-a coordonat, atacurile cu drone din Moscova, rafinăriile și fabricile care iau foc în mod misterios, iar mai recent atacarea cu rachete britanice Storm-Shadows a cartierului general din Sevastopol al Flotei Ruse din Marea Negre. Toate acestea reprezintă activitate operațională menită să înlesnească acțiunile tactice de pe front. Iar acest bărbat dă clasa tuturor.

Impactul atacului de vineri din Sevastopol a fost atât de devastator, încât luni rușii au detonat controlat structurile clădirii. Guvernatorul rus al orașului-port i-a sfătuit pe localnici să nu se îngrijoreze dacă aud zgomote stridente dintr-acolo.

„Rușii au pierdut trei nave de desant, au pierdut un submarin din patru, și mai multe nave de susținere și de patrulare. Fiecare a lăsat o gaură în flotă, care nu mai poate fi umplută, fiindcă Bosforul e închis. Turcia nu va permite trecerea vreunui vas de război. Rușii pierd bucăți din flotă în lupta cu o țară care nu are flotă. Portul Sevastopol din Crimeea nu mai e o opțiune viabilă. Mare parte din Flota rusă a fost mutată la Novorosisk, adică pe teritoriul Rusiei. Cea mai mare parte din vestul Mării Negre a devenit mai greu accesibilă pentru vasele rusești, iar asta e bine pentru Ucraina”, spune analistul Michael Clark.

„Pierzând comandantul Flotei de la Marea Neagră – au, desigur, și alți comandanți la îndemână – rușii au suferit o lovitură de prestigiu”, subliniază analistul.

Analiștii spun că, atacând navele ruse de război și comandamentul general, ucrainenii încearcă să îndepărteze amenințarea rusă din vestul Mării Negre, pentru a-și putea exporta cerealele.

Kievul a atacat, luni seară, cu rachete peninsula Crimeea, însă, din primele informații, apărarea aeriană rusă le-a doborât pe toate.

Alertele aeriene au răsunat la Sevastopol, unde traficul naval și cel pe podul Kerci au fost suspendate. Potrivit presei ruse, ucrainenii au vizat un aerodrom militar.

Armata Rusiei a ridicat de la sol toate avioanele de război și elicopterele, de teamă să nu fie lovite.

Sirenele au răsunat în Sevastopolul ocupat de ruși timp de mai bine de o oră. Rachetele care au vizat un aerodrom militar au fost doborâte de apărarea aeriană rusă.

Loviturile asupra sediului Flotei Mării Negre au marcat cel mai recent succes dintr-un șir de atacuri ucrainene din ultimele săptămâni care vizează poziții și active rusești de mare valoare în jurul Crimeei, pe care Kievul a promis că o va elibera din aproape un deceniu sub ocupația rusă.

Aceste incursiuni includ distrugerea mai multor sisteme de apărare antiaeriană S-400, atacuri asupra unei baze aeriene și asupra unui post de comandă aparținând Flotei Mării Negre și o lovitură masivă cu rachete asupra unui șantier naval din Sevastopol. Serviciile de informații occidentale au evaluat că atacul a avariat două nave, oferind, de asemenea, o lovitură pe termen lung logisticii și operațiunilor maritime ale Moscovei, iar armata ucraineană a susținut că zeci de marinari ruși au fost uciși.

„Crimeea va fi cu siguranță demilitarizată și eliberată”, a scris Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe rețelele de socializare, după loviturile de vineri asupra sediului Flotei ruse.

”Navele comerciale se vor întoarce în Marea Neagră. Iar navele de război rusești își vor ocupa în cele din urmă locul care le revine, transformându-se într-un muzeu subacvatic emblematic pentru scafandri, care va atrage turiști din întreaga lume. Într-o Crimeea ucraineană liberă”.

