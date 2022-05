VIDEO/ Cum descriu oamenii evacuați din uzina Azovstal: „Oamenii au început să se gândească la sinucidere pentru că nu există nicio cale de ieșire”

​Oameni evacuați din uzina Azovstal și care au ajuns într-un adăpost din Zaporojie povestesc acum despre condițiile din interiorul fabricii, despre care spun că sunt „infernale”, relatează BBC.

O femeie pe nume Katerina a spus că nu a văzut lumina zilei și nu a respirat aer curat cât timp a fost în oțelărie.

Katerina a spus că îi era teamă pentru siguranța bărbaților, care ieșeau la suprafață pentru a găsi pentru foc și pentru a aduce apă pentru „a ne putea spăla”.

Totodată, ea crede că dacă ultimii soldați ucraineni rămași ascunși în oțelărie nu pleacă, „vor fi uciși cu toții”.

O femeie pe nume Elena a spus că „oamenii nu se opresc din plâns” și că sunt „într-o disperare absolută să iasă de acolo”.

„Oamenii au început să se gândească la sinucidere pentru că nu există nicio cale de ieșire.”

Mark, un băiat de 11 ani, a spus că era speriat pentru că avioanele de război „trăgeau mereu” și „erau fost bombe care cădeau și explodau”.

„A fost înfricoșător să aud toate astea – întregul buncăr s-a cutremurat”, a spus el.

