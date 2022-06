VIDEO/ Cum i-au alungat ucrainenii pe ocupanții ruși de pe Insula Șerpilor: „Pământul le ardea sub picioare, marea fierbea, aerul era prea fierbinte”

Joi, ministerul ucrainean al Apărării a publicat o înregistrare video în care prezintă bombardamentele asupra Insulei Șerpilor care au dus, în opinia forțelor de apărare ucrainene, la evacuarea soldaților ruși de pe insula poziționată strategic în Marea Neagră.

Într-o postare, ministerul ucrainean al Apărării explică cele 3 „ingrediente” ale operațiunii de alungare a rușilor de pe Insula Șerpilor: „aptitudinile armatei ucrainene; arme ucrainene moderne; echipamente de la partenerii noștri internaționali”.

Three ingredients of the successful operation:

– skills of the Ukrainian military;

– modern Ukrainian weapons;

– equipment from our international partners

… and the Snake Island is free from occupation. pic.twitter.com/vaOFcUI63B

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 30, 2022