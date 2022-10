VIDEO. Cum s-au dat de gol luptătorii lui Kadîrov una dintre pozițiile unei baze din Herson

Două înregistrări video distribuite de luptătorii ceceni ai lui Kadîrov arată cum și-au dat de gol una dintre pozițiile din Herson și ce s-a întâmplat după ce au fost bombardați de armata ucraineană.

O primă înregistrare cu efectele bombardamentului a apărut pe rețelele de socializare în noaptea zilei de 24 octombrie, unii dintre kadîroviți părând într-o dispoziție surprinzător de bună, ținând cont că par grav răniți și mulți camarazi ai lor au murit, transmite Hotnews.

The Armed Forces of Ukraine struck the base of the TikTok army somewhere in Kherson region. The Kadyrovites (Chechen militants loyal to Putin’s Gauleiter, Ramzan Kadyrov) had just arrived in theatre after being mobilized.

At least 40 Kadyrovites were killed, another 60 injured. pic.twitter.com/Au1reeaPbe

— Michael MacKay (@mhmck) October 24, 2022