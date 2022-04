VIDEO/ CUTREMURĂTOR! Criminalii lui Putin au împușcat un ucrainean pe „strada cadavrelor” din Bucea

Nexta, cel mai mare canal de social media independent din Belarus, a publicat pe contul de Telegram o filmare din dronă în care un ucrainean aflat pe bicicletă ar fi fost împușcat de soldații ruși pe strada din Bucea, unde au fost filmate zeci de cadavre în weekend, după retragerea soldaților ruși.

O altă filmare realizată după ce forțele ucrainene au intrat în Bucea, în weekend, în locul în care a fost împușcat biciclistul, arată un cadavru lângă o bicicletă, scrie pe contul de Twitter, Bellingcat, un grup de jurnaști de investigație din Olanda, specializat în verificarea faptelor.

Alte imagini din satelit arată că pe 11 martie casa de lângă locul unde a fost împușcat bărbatul era distrusă ceea ce indică faptul că filmarea din dronă cu biciclistul împușcat a fost realizată înainte de această dată.Filmarea din dronă a fost făcută publică în timp ce ministrul rus de externe Serghei Lavrov susține că „înscenările” de la Bucha au fost comise după retragerea trupelor ruse, pe 29-30 martie.

Rusia este din nou acuzată de crime de război după masacrul din Bucea şi din alte localităţi de lângă Kiev.

Liderii occidentali cer ca vinovaţii şi Vladimir Putin să fie judecaţi de un tribunal internaţional, însă Moscova neagă orice vinovăţie şi acuză la rândul său Kievul de ”înscenare”. Echipa Observator din Ucraina a văzut gropile comune şi a stat de vorbă cu supravieţuitorii.

Bucea, orăşelul de 28.000 de locuitori de la periferia Kievului, este acum un uriaş cimitir. Multe victime au fost îngropate în grabă chiar acolo unde au fost secerate de gloanţe: în faţa caselor sau în spaţiile verzi dintre blocuri. Ucrainenii au publicat numele, gradul şi alte date personale ale tuturor militarilor ruşi care au trecut prin Bucea. În spatele acestor atrocităţi s-ar afla colonelul Omurbekov Asanbekovich, comandantul brigăzii 64 de puşcaşi motorizaţi, supranumit acum şi ”măcelarul din Bucha”.

Volodimir Zelenski avertizează însă că astfel de atrocităţi se produc pe întreg teritoriul ocupat de forţele ruse.

„Ştim ce urmează să facă în Donbas. Ştim ce urmează să facă în Harkov. Deja au lansat o campanie de înscenare a vinei lor pentru uciderea în masă a civililor din Mariupol”.

Kremlinul încearcă să respingă acuzaţiile. Pentru reprezentanţii Moscovei, totul nu este decât o uriaşă înscenare menită să denigreze armata rusă.

„Armata rusă s-a retras complet din oraş pe 30 martie. Pe 31 martie, primarul oraşului a spus că totul este în regulă şi două zile mai târziu am văzut înscenarea organizată pe străzi” a declarat Serghei Lavrov, ministru rus de externe.

În imaginile din satelit realizate înainte de această dată se poate observa cum străzile erau pline de cadavre înainte ca armata rusă să se retragă.

„Vă cer împreună cu partenerii noştri, în numele victimelor din Bucea şi al poporului ucrainean să aplicaţi cele mai severe sancţiuni posibile împotriva Rusiei în această săptămână”, a transmis Dmytro Kuleba, ministru ucrainean de externe.

Dezvăluirile îngrozitoare din localităţile de lângă Kiev pun în pericol negocierile de pace. Liderul de la Kiev îşi doreşte ca discuţiile să continue, însă a subliniat că va fi mai dificil ca acestea să aducă un rezultat.

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcB pic.twitter.com/CBR3DnMyyq

— Bellingcat (@bellingcat) April 5, 2022