VIDEO. „Da Vinci”, un soldat ucrainean, om-simbol, ucis în luptele de la Bahmut, anunță Zelenski. „Ucraina își va aminti întotdeauna de eroii săi”

Un celebru luptător al Ucrainei, Dmitro Koţiubailo, cunoscut sub numele de „Da Vinci”, a fost ucis în luptele de la Bahmut, a anunţat marţi seara, 7 martie, liderul de la Kiev în discursul său adresat naţiunii, mesajul său fiind că eroii nu vor fi uitaţi, dar că indiferent de ce se întâmplă Ucraina trebuie să reziste.

Dmitro Koţiubailo era un soldat binecunoscut în Ucraina, după ce se înrolase şi lupta împotriva ocupanților ruși încă din 2014, de când era doar un adolescent, scrie Hotnews.

„Astăzi, Dmitro Koţiubailo, ”Da Vinci”, erou al Ucrainei, voluntar, om-simbol, om de curaj, a fost ucis în acţiune. A fost luptător al brigăzii 67-a mecanizate, comandant al unui batalion. A fost ucis în bătălia de lângă Bahmut, în bătălia pentru Ucraina. Din 2014, el a apărat independenţa noastră şi demnitatea poporului nostru. Unul dintre cei mai tineri eroi ai Ucrainei. Unul dintre cei a căror istorie personală, caracter şi curaj au devenit pentru totdeauna istoria, caracterul şi curajul Ucrainei”, a declarat Volodimir Zelenski.

Dmytro „Da Vinci” Kotsiubailo, Hero of Ukraine, died near Bakhmut.

Dmytro began defending Ukraine in 2014, after the Revolution of Dignity, when he was just 18. He was heavily wounded but came back to the frontlines to fight for freedom of his motherland.

Eternal glory to Hero. pic.twitter.com/qPzgnUHumq

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 7, 2023