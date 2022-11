VIDEO. Declarațiile ”emoționante” ale lui Lukașenko: „L-am tratat pe Zelenski ca pe propriul meu copil. Ucraina nu este un stat independent”

Alexandr Lukașenko, aliatul lui Putin, a declarat sâmbătă, 5 noiembrie că Ucraina nu este un stat independent și că l-a tratat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski ca pe ”propriul său copil”.

”Ați văzut poziția mea privind Ucraina. Am făcut destule. Și primul care a introdus sancțiuni împotriva noastră a fost Kievul. Volodimir Zelenski. Pe care l-am tratat ca pe propriul meu copil. (…)

Dar (n. r. ucrainenii) au impus sancțiuni împotriva noastră. De ce? Pentru că (n.r. ucrainenii) nu sunt independenți. Americanii le-au dat ordine și ei au început să impună sancțiuni.

Au închis cerul. De ce sunt supărați pe mine?

Noi punem în practică acordurile cu Rusia”, a declarat dictatorul belarus într-un discurs public.

Lukașenko a mai precizat că nu vrea să trimită soldați în Ucraina doar dacă atacă teritoriul belarus.

Lukashenka declares that he treated Zelensky as his own child (!) and that Ukraine is not an independent state (!!). A bit rich coming from Russia’s vassal. pic.twitter.com/bbfHqW1God

— Dmitri (@wartranslated) November 5, 2022