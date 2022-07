VIDEO/ Detalii noi despre decesul copilului de trei luni aruncat de la etaj de propriul tată. Ce spune mama copilului

Detalii noi în cazul bebelușului de trei luni care ar fi fost aruncat de la etajul patru de către propriul tată. Jurnaliștii de la Publika TV au reușit să discute cu mama copilului. Ea a povestit că nu era acasă în momentul tragediei.

„Eu am ieșit cu fetița mai mare la plimbare și am intrat pe la magazin, am cumpărat produse și am venit acasă. Când am ajuns, am văzut ambulanța, poliția nici nu am observat-o. M-am gândit că s-a certat din vecini. M-am ridicat și vecinii au zis că a căzut un copil în gol. Mai întâi au zis că de un an, la noi nu are un an. Nici nu mi-a dat prin cap că poate fi copilul meu. Am intrat în apartament, nu am găsit copilul. Am întrebat soțul unde este copilul, dar … el nu a putut răspunde. El nu era conștient”.

Totodată, femeia spune că bărbatul este bolnav de diabet și, din această cauză, i s-ar fi făcut rău și ar fi scăpat copilul.

„Poate el o ținea și ea a căzut din brațe. Nu știu exact, nu am fost acasă. Dar el nu putea să-i facă rău. Mai ales dacă era în stare normală, el nu putea să facă asta. Este un tată bun, își iubește copii lui”.

Femeia nu crede că acesta ar fi putut să-și omoare copilul.

„Eu nu îl urăsc. Da, mă doare sufletul. E o tragedie pentru mine. Dar nu îl urăsc. Vreau să lupt pentru libertatea lui. Mereu am ieșit cu cea mai mare la plimbare, iar pe aceasta mică o lăsam acasă cu dânsul. Niciodată nu s-a întâmplat nimic. Pe ambele le lăsam mai rar. Chiar dacă se întâmpla ca să scadă nivelul de zahăr, el putea să adoarmă sau să zică fără sens, dar să facă rău cuiva sau să fie agresiv, nu s-a întâmplat niciodată. Nu vreau ca să-l închidă. Nu vreau să stea în pușcărie. Da, a fost o situație, dar nu este infractor. El își iubește țara. Aici a găsit un loc de muncă, unde activează și se străduie să facă totul bine. Nu dorim ca acest incident tragic să destrame familia, și în general, viața noastră”.

Vă amintim că tragedia s-a produs aseară, 4 iulie. Bărbatul în vîrstă de 28 de ani a fost reținut pentru omor. Oamenii legii precizează că acesta este de origine străină.